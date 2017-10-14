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Володин пригласил депутатов КНР принять участие в форуме "Парламентарии против наркотиков"

Политика
14 октября, 18:10 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 14, октября. /ТАСС

Спикер Госдумы отметил, что взаимодействие парламентов РФ и КНР развивается

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригласил парламентариев Китая принять участие в международном антинаркотическом форуме "Парламентарии против наркотиков", который состоится в Москве.

"Мы вас приглашаем для участия в международном форуме "Парламентарии против наркотиков", который состоится под эгидой ООН в Москве 4 декабря", - сказал Володин в субботу на встрече с заместителем председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Пином.

Спикер Госдумы отметил, что взаимодействие парламентов РФ и КНР развивается, и "было бы правильно искать новые формы сотрудничества, которые позволили бы модернизировать парламентские коммуникации с тем, чтобы они стали более эффективными и работали на конечный результат".

"Важно, чтобы работа строилась на принципах демократии принципах парламентаризма, когда каждая делегация может продвигать свою точку зрения, ее отстаивать, озвучивать, и этим принципам отвечает Межпарламентский союз", - сказал спикер Госдумы. "Знаю, что вы разделяете нашу позицию о невмешательстве в дела суверенных государств. В прошлом году в рамках заседания Межпарламентского союза (МПС) в Дакке вы ее поддержали", - добавил спикер нижней палаты парламента РФ.

Он подчеркнул, что "дружба - это улица с двусторонним движением, но это движение должно основываться на принципах доверия, уважения, отсутствия двойных стандартов". "Исходя из этих принципов мы строим и межпарламентские контакты и планируем развивать парламентское измерение нашего взаимодействия в дальнейшем", - отметил Володин.

Он выразил надежду "на постоянный диалог". "Контакты, которые проходят и в рамках групп дружбы, и по линии профильных комитетов, позволят и дальше развивать отношения", - заключил Володин.

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