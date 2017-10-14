Минобороны РФ обвинило США в ковровых бомбардировках жилых кварталов РаккиАрмия и ОПК 14 октября, 20:19
Чего ждут участники от фестиваля в СочиОбщество 14 октября, 20:02
Путин назвал угрозой эрозию международного права и культуры межгосударственного диалогаПолитика 14 октября, 20:00
Аршавин выиграл Кубок Казахстана в составе "Кайрата"Спорт 14 октября, 19:46
Путин на открытии ассамблеи Межпарламентского союза в Петербурге. ВидеотрансляцияПолитика 14 октября, 19:43
КНДР не планирует проводить встречу с Южной Кореей на полях МПСМеждународная панорама 14 октября, 19:38
Жуков проведет олимпийский урок на Всемирном фестивале молодежи и студентовСпорт 14 октября, 19:33
В Киеве националисты проводят марш по случаю годовщины образования повстанческой армииМеждународная панорама 14 октября, 19:32
Южная Корея рассчитывает на диалог с КНДР по ядерной проблеме на МПСМеждународная панорама 14 октября, 19:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,14 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин вручил орден Дружбы председателю Межпарламентского союза (МПС) Саберу Чоудхури. Награда вручена за большой вклад в развитие межпарламентских связей, укрепление сотрудничества и взаимопонимания между Федеральным собранием РФ и МПС.
Чоудхури участвует в работе МПС с 2009 года. В октябре 2014 года он был избран председателем союза. Срок полномочий Чоудхури истекает в октябре этого года, новый председатель союза будет избран в дни проведения ассамблеи МПС в Санкт-Петербурге.
Путин приветствовал членов исполнительного комитета МПС. В церемонии представления российскому президенту приняли участие вице-председатель исполкома МПС Йан Лидделл-Грэнжер и вице-председатели МПС Али Абдель-Ааль, Казем Джалали, Константин Косачев, Мария Йоланда Феррер Гомес. Кроме того, присутствовали члены исполкома МПС, председатель Бюро форума молодых парламентариев МПС Моурине Осору и председатель Бюро Форума женщин-парламентариев Наашиа Аль-Харуси.
В церемонии приняли участие спикеры верхней и нижней палат российского парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.
После церемонии награждения Путин и члены исполкома проследовали, чтобы сделать совместную фотографию.