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Путин вручил орден Дружбы председателю Межпарламентского союза

Политика
14 октября, 19:40 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,14, октября. /ТАСС

Сабер Чоудхури удостоен награды за вклад в укрепление сотрудничества и взаимопонимания между Федеральным собранием России и МПС

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,14 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин вручил орден Дружбы председателю Межпарламентского союза (МПС) Саберу Чоудхури. Награда вручена за большой вклад в развитие межпарламентских связей, укрепление сотрудничества и взаимопонимания между Федеральным собранием РФ и МПС.

Чоудхури участвует в работе МПС с 2009 года. В октябре 2014 года он был избран председателем союза. Срок полномочий Чоудхури истекает в октябре этого года, новый председатель союза будет избран в дни проведения ассамблеи МПС в Санкт-Петербурге.

Путин приветствовал членов исполнительного комитета МПС. В церемонии представления российскому президенту приняли участие вице-председатель исполкома МПС Йан Лидделл-Грэнжер и вице-председатели МПС Али Абдель-Ааль, Казем Джалали, Константин Косачев, Мария Йоланда Феррер Гомес. Кроме того, присутствовали члены исполкома МПС, председатель Бюро форума молодых парламентариев МПС Моурине Осору и председатель Бюро Форума женщин-парламентариев Наашиа Аль-Харуси.

В церемонии приняли участие спикеры верхней и нижней палат российского парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.

После церемонии награждения Путин и члены исполкома проследовали, чтобы сделать совместную фотографию.

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Путин, Владимир Владимирович Володин, Вячеслав Викторович Матвиенко, Валентина Ивановна Косачев, Константин Иосифович
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