САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,14 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин вручил орден Дружбы председателю Межпарламентского союза (МПС) Саберу Чоудхури. Награда вручена за большой вклад в развитие межпарламентских связей, укрепление сотрудничества и взаимопонимания между Федеральным собранием РФ и МПС.

Чоудхури участвует в работе МПС с 2009 года. В октябре 2014 года он был избран председателем союза. Срок полномочий Чоудхури истекает в октябре этого года, новый председатель союза будет избран в дни проведения ассамблеи МПС в Санкт-Петербурге.

Путин приветствовал членов исполнительного комитета МПС. В церемонии представления российскому президенту приняли участие вице-председатель исполкома МПС Йан Лидделл-Грэнжер и вице-председатели МПС Али Абдель-Ааль, Казем Джалали, Константин Косачев, Мария Йоланда Феррер Гомес. Кроме того, присутствовали члены исполкома МПС, председатель Бюро форума молодых парламентариев МПС Моурине Осору и председатель Бюро Форума женщин-парламентариев Наашиа Аль-Харуси.

В церемонии приняли участие спикеры верхней и нижней палат российского парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.

После церемонии награждения Путин и члены исполкома проследовали, чтобы сделать совместную фотографию.