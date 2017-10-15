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Косачев: Израиль не выйдет из ЮНЕСКО инициативно, а лишь вслед за США

Политика
15 октября, 15:38 дата обновления: 15 октября, 15:48 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 15, октября. /ТАСС

Израильские коллеги не подтвердили, что выйдут из ЮНЕСКО в ближайшее время или в инициативном порядке, сказал сенатор

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Израиль не будет выходить из ЮНЕСКО инициативно, а лишь вслед за США, заявил ТАСС председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев после встречи с делегацией этой страны в воскресенье на ассамблее Межпарламентского союза.

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"Мы задавали вопрос (о позиции относительно ЮНЕСКО - прим. ТАСС) нашим коллегам, они пытались успокоить наши эмоции, потому что мы выражали обеспокоенность этим решением США", - сказал сенатор.

"Они говорили, что это якобы не красная, а только желтая карточка, если пользоваться футбольной терминологией, что американцы только предупредили ЮНЕСКО, что они могут к концу будущего года выйти, но теперь со сменой руководства у ЮНЕСКО появляются шансы исправить предыдущие ошибки", - процитировал Косачев своих собеседников.

"Но, с моей точки зрения, это не желтая карточка, это больше похоже на шантаж, если называть вещи своими именами", - подчеркнул глава комитета СФ.

"Я услышал от наших израильских коллег, что если США доведут до конца этот процесс выхода из ЮНЕСКО, то израильтяне этому обязательно последуют, но пока они не подтвердили, что сделают это в ближайшее время или в инициативном порядке", - отметил он.

"Посмотрим. Конечно, для меня и решение США, и возможное решение Израиля на этот счет являются очень прискорбными и деструктивными с точки зрения функционирования всей системы органов и подведомственных организаций ООН", - заключил Косачев.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 12 октября отдал указание МИД подготовить выход страны из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) вместе с США. Ранее в минувший четверг США объявили о выходе из ЮНЕСКО. В 2011 году США отказались от участия в финансировании ЮНЕСКО после принятия Палестины в ее ряды на правах полноправного члена. Примеру США последовал Израиль. В результате международная организация лишилась 22% своего финансирования.

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Темы
Выход США из ЮНЕСКО Палестино-израильский конфликт
Страны
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