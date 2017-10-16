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Матвиенко: КНДР считает ядерное оружие единственным средством защиты суверенитета страны

Политика
16 октября, 15:34 дата обновления: 16 октября, 15:49 UTC+3

Готовящиеся военные учения США и Республики Корея будут идти вспять попыткам разрешить проблемы региона, заявила председатель Совета Федерации

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Делегация КНДР заявила, что считает ядерное оружие единственным эффективным средством защиты суверенитета страны. Об этом сообщила журналистам в понедельник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам встречи с заместителем председателя Верховного народного собрания КНДР Ан Дон Чхуном на полях ассамблеи Межпарламентского союза (МПС).

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

"Они еще раз подчеркнули, что считают обладание ядерным оружием единственным эффективным средством защиты своей страны и своего народа, единственной гарантией своей суверенитета. Они имеют в виду 70-летнюю непростую историю отношений с США", - сказала Матвиенко.

Готовящиеся военные учения США и Республики Корея нагнетут напряженность на Корейском полуострове и будут идти вспять попыткам разрешить проблемы региона, заявила Матвиенко.

"Мы говорили об этом с делегацией КНДР, о том, что регулярные военные учения у Корейского полуострова с участием США не повышают доверия, это нагнетает напряжение, воспринимается в Северной Корее как военная угроза для их существования", - сказала она.

Спикер Совфеда выразила мнение что такая постоянная практика потенциальных угроз КНДР "только нагнетает конфронтацию" и ни в коей мере не влияет на позитивное движение к решению сложной ситуации на корейском полуострове.

"В этом точно надо остановиться", - уверена она. При этом сенатор напомнила, что в совместном заявлении России и Китая изложена четкая "дорожная карта", которая подразумевает остановку как военных учений в регионе, так и приостановку запуска ракет КНДР в качестве первого шага для диалога.

По словам Матвиенко, "кто-то должен сделать первый шаг, кто-то должен просто с холодной головой понять, что дальше", и как "не напугать Северную Корею". "Там ситуация такая, что мы их загоняем в тупик, загоняем в изоляцию - это просто опасно. Нам надо сделать все, чтобы вывести их на переговоры, чтобы возобновить переговоры в шестистороннем формате - эта задача должна быть у мирового сообщества, а не нагнетение напряжения в виде новых учений", - подчеркнула парламентарий.

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Страны
КНДР Россия Республика Корея
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
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