Матвиенко: КНДР считает ядерное оружие единственным средством защиты суверенитета страны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Делегация КНДР заявила, что считает ядерное оружие единственным эффективным средством защиты суверенитета страны. Об этом сообщила журналистам в понедельник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам встречи с заместителем председателя Верховного народного собрания КНДР Ан Дон Чхуном на полях ассамблеи Межпарламентского союза (МПС).

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

"Они еще раз подчеркнули, что считают обладание ядерным оружием единственным эффективным средством защиты своей страны и своего народа, единственной гарантией своей суверенитета. Они имеют в виду 70-летнюю непростую историю отношений с США", - сказала Матвиенко.

Готовящиеся военные учения США и Республики Корея нагнетут напряженность на Корейском полуострове и будут идти вспять попыткам разрешить проблемы региона, заявила Матвиенко.

"Мы говорили об этом с делегацией КНДР, о том, что регулярные военные учения у Корейского полуострова с участием США не повышают доверия, это нагнетает напряжение, воспринимается в Северной Корее как военная угроза для их существования", - сказала она.

Спикер Совфеда выразила мнение что такая постоянная практика потенциальных угроз КНДР "только нагнетает конфронтацию" и ни в коей мере не влияет на позитивное движение к решению сложной ситуации на корейском полуострове.

"В этом точно надо остановиться", - уверена она. При этом сенатор напомнила, что в совместном заявлении России и Китая изложена четкая "дорожная карта", которая подразумевает остановку как военных учений в регионе, так и приостановку запуска ракет КНДР в качестве первого шага для диалога.

По словам Матвиенко, "кто-то должен сделать первый шаг, кто-то должен просто с холодной головой понять, что дальше", и как "не напугать Северную Корею". "Там ситуация такая, что мы их загоняем в тупик, загоняем в изоляцию - это просто опасно. Нам надо сделать все, чтобы вывести их на переговоры, чтобы возобновить переговоры в шестистороннем формате - эта задача должна быть у мирового сообщества, а не нагнетение напряжения в виде новых учений", - подчеркнула парламентарий.