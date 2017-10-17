Лавров: Трамп не отказался от намерения улучшать отношения с Россией

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп по-прежнему не отказался от намерения улучшать отношения и сотрудничать с Россией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью сайту Международного дискуссионного клуба "Валдай" в рамках 14-го ежегодного заседания клуба.

По его словам, шаги, предпринимаемые в США в отношении России, и в частности российских дипломатов, рассчитаны на то, "чтобы подорвать позиции администрации Трампа". "При всей непоследовательности действий нынешней администрации в Белом доме, при всей, можно сказать, экстравагантности Трамп все-таки не отказался от своих лозунгов, от своих намерений, которые он декларировал и в предвыборную кампанию, и после избрания президентом, - намерений улучшать отношения с Россией, сотрудничать с РФ", - подчеркнул министр.

"В условиях, когда у большинства демократов никак не может пройти озлобление по поводу проигрыша их кандидата на президентских выборах, а у значительной части республиканцев вызывает отторжение несистемность нынешней администрации, в том числе президента, эта история, антироссийская история и истерия, которая продолжается в США, отражает внутриполитическую борьбу, - отметил Лавров. - Об этом говорил и президент [РФ Владимир] Путин, это подтверждается всем нашим анализом".