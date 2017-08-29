Трамп не стал называть Россию угрозой, указав, что отношения между США и РФ нормализуются

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отказался называть Россию угрозой американской безопасности, заметив при этом, что отношения между двумя странами рано или поздно нормализуются. Такую позицию глава Белого дома выразил в понедельник на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё в Вашингтоне.

"Я рассматриваю много стран в качестве угрозы безопасности, к сожалению", - отметил Трамп, не назвав Россию. Журналисты задали ему вопрос, рассматривает ли он Москву "в качестве угрозы безопасности" США.

Указав на ситуацию, "которая сейчас складывается во всем мире", он заявил, что США "смогут справиться со всеми угрозами, если придется". "Надеюсь, нам не придется иметь дело с ними [международными угрозами безопасности], но если это произойдет, мы справимся с ними", - подчеркнул американский лидер.

Он также сообщил, что США решительно настроены на защиту партнеров и союзников на Балтике. По словам Трампа, Вашингтон считает Балтийский регион "очень важной частью" мира. "Мы собираемся обеспечивать значительную защиту этого региона, - сказал Трамп. - У нас там замечательные друзья".

Нормализация отношений

Американский лидер выразил уверенность в том, что отношения между Соединенными Штатами и Россией рано или поздно нормализуются. "Это большая страна, это ядерная держава, это страна, с которой нам нужно ладить. И я думаю, что в конечном счете мы поладим с Россией", - сказал он.

"Россия глубоко уважает Финляндию, и это хорошо. Думаю, что и у Финляндии хорошие отношения с Россией. Я надеюсь, что в один прекрасный день у США получится установить очень хорошие отношения с Россией: это будет хорошо для мира во всем мире", - добавил американский лидер.

На прошлой неделе начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт напомнила, что администрация США во главе с Трампом с самого начала прихода к власти в январе текущего года сигнализировала о том, что считает российско-американские отношения находящимися "в низкой точке". При этом она отметила, что "удалось начать двигаться вперед, находя области обоюдного согласия, обоюдного сотрудничества". По ее словам, одной из таких сфер стало налаживание "достаточно хорошего" сотрудничества "в определенной части Сирии, в которой примерно пять-шесть недель тому назад было объявлено о прекращении огня".

Необходимость расширения диалога с Россией

Президент Финляндии Саули Ниинистё в ходе пресс-конференции заявил о необходимости расширения диалога между Россией и НАТО во избежание конфликтов, особенно в свете масштабных учений и передвижений военной техники в районе Прибалтики. "Нам следует быть очень осторожными, чтобы масштабные учения, масштабные передвижения военных не спровоцировали никаких случайных проблем. Ведь мы понимаем, что инциденты могут перерасти во что угодно", - заявил он.

"В связи с этим важно продолжать работать с НАТО, чтобы расширять диалог между Россией и НАТО", - считает он. Лидер Финляндии также напомнил, что "на встрече, состоявшейся примерно год назад, всеми странами-членами НАТО было заявлено: в отношении России надо применять сдерживание, но одновременно и вести диалог".

При этом Ниинистё по сути отрицательно ответил на вопрос о том, может ли Финляндия выступить как посредник между Россией и США для нормализации их отношений. "В действительности я не считаю, что я или Финляндия можем быть советниками кого бы то ни было, - сообщил он. - Но мы прилагаем все свои силы и надеемся, что это даст результаты".