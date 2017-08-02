Трамп надеется на сотрудничество с Россией по решению глобальных проблем

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в своем заявлении по случаю подписания закона об ужесточении антироссийских санкций выразил надежду на то, что Москва и Вашингтон в будущем будут тесно сотрудничать и необходимость в санкциях отпадет. Текст заявления в среду распространила пресс-служба Белого дома.

Всего представители главы государства распространили два заявления от его имени, касавшиеся подписания закона о санкциях. В первом Трамп раскритиковал ряд положений закона, назвав их неконституционными, второе было более посвящено международной тематике.

"Я подписываю этот законопроект ради национального единства. Он [закон] представляет желание американского народа увидеть, что Россия предпринимает шаги для улучшения отношений с Соединенными Штатами", - отмечает Трамп. "Мы надеемся, что наши две страны будут сотрудничать по главным глобальным проблемам и эти санкции будут более не нужны", - добавил он.

Президент при этом отмечает, что поддерживает прописанные в законе "жесткие меры", направленные на сдерживание "плохого поведения режимов-изгоев в Тегеране и Пхеньяне". "Я также выступаю за то, чтобы дать ясно понять: Америка не станет мириться с вмешательством в наши демократические процессы, и мы будем стоять на одной стороне с нашими союзниками и друзьями против подрывной деятельности и дестабилизации со стороны России", - добавляет Трамп.

Он указывает на то, что первоначальная версия закона еще на этапе его рассмотрения в Конгрессе вызвала опасения. Она ограничивала полномочия администрации, могла навредить американским компаниям и интересам союзников США в Европе.

"Моя администрация поработала с Конгрессом над тем, чтобы сделать этот законопроект лучше. Мы добились прогресса и улучшили текст, предоставив министерству финансов больше гибкости при принятии решений о выдаче обычных лицензий американским предприятиям, людям и компаниям", - утверждает глава государства.

Трамп также подчеркивает, что в Конгрессе учли мнение европейских партнеров при выработке ограничительных мер, затрагивающих энергетический сектор. "Новый текст гарантирует, что наши ведомства смогут отложить применение санкций в разведывательной и оборонной сфере, так как эти санкции могут негативно сказаться на компаниях США и наших союзников", - указывает он.

При этом президент признает, что сам закон "остается весьма ущербным", в частности, потому, что он мешает возможности Вашингтона вести переговоры. "Ограничивая гибкость исполнительной ветви, этот законопроект усложняет заключение хороших сделок для американского народа и серьезно сближает Китай, Россию и Северную Корею", - считает Трамп.