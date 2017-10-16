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Доклад клуба "Валдай": Трамп пытается усугубить принцип "исключительности" США

Политика
16 октября, 16:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

По убеждению авторов доклада, США не вернет себе величие в духе пятидесятых годов прошлого века или девяностых позапрошлого

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Политика президента США Дональда Трампа по продвижению национальных интересов продолжает и усугубляет курс на "американскую исключительность", однако Америка не вернет себе величие в духе пятидесятых годов XX века. Об этом говорится в докладе Международного дискуссионного клуба "Валдай", текст которого опубликован в понедельник на его сайте.

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"Возвращение культа суверенности (а речь Дональда Трампа в ООН, как и его инаугурационное послание в январе, - просто-таки гимн национальным интересам) в условиях по-прежнему подавляющего доминирования Соединенных Штатов по всем показателям силы чревато осложнениями, - отмечают эксперты. - Курс президента Дональда Трампа на продвижение интересов США де-факто означает усугубление американской исключительности, хотя и в другой интерпретации, чем та, которую проповедовал, например, президент Барак Обама".

По убеждению авторов, пути назад нет: "Америка не вернет себе величие в духе пятидесятых годов прошлого века или девяностых позапрошлого, о которых тоскует Дональд Трамп". "Во Франции не появится личность калибра Шарля де Голля. Великобритании не суждено снова стать владычицей морей или главной торговой нацией мира, - говорится в докладе клуба "Валдай. - Россия не обратится Советским Союзом или Российской империей периода расцвета. Турция не соберет обратно Османское наследство".

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Обама, Барак Трамп, Дональд
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