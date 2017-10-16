Доклад клуба "Валдай": КНДР устраивает провокации в расчете на защиту России и Китая

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Пхеньян устраивает провокации для решения своих локальных задач в расчете на защиту России и Китая в случае обострения ситуации. Такой тезис содержится в докладе Международного дискуссионного клуба "Валдай", опубликованном на сайте в понедельник.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

"Ситуация вокруг Северной Кореи напоминает "войну по доверенности" (proxy war) наоборот, - отмечают авторы доклада. - Не крупные акторы используют мелких, чтобы выяснять отношения их руками, а Пхеньян совершает провокации, полагая, что в случае резкого обострения большие соседи (Россия и Китай) будут вынуждены за него заступиться, чтобы не допустить укрепления позиций глобального конкурента (США). Иными словами, причиной катаклизма может стать не столкновение сильнейших за доминирование, а действия третьей страны, решающей свои собственные, иногда весьма местечковые, задачи".

Эксперты клуба "Валдай" обратили внимание на то, что после холодной войны на смену неизбывной тревоге, которую испытывало политическое сообщество, пришло подспудное убеждение, будто непоправимое невозможно.

"Страх большой войны, который в разные эпохи служил естественным ограничителем амбиций, уступил место уверенности, что такой войны быть не может - благодаря ядерному оружию, всеобщей экономической взаимозависимости, из-за отсутствия состоятельных претендентов на мировое господство, - указывается в докладе. - Отсюда "стратегическая фривольность", все более заметная в мировой политике, - готовность создавать рискованные ситуации в угоду сиюминутным тактическим интересам".

По мнению авторов исследования, подобный настрой стал следствием "гигантского дисбаланса сил, возникшего после крушения Советского Союза". "По окончании холодной войны США и их европейские союзники, лишившись противовеса, могли позволить себе практически все, что считали нужным и правильным, - говорится далее. - И в течение какого-то времени это не вело к непосредственному росту всеобъемлющей угрозы".

"Однако сейчас соотношение сил изменилось, - подчеркивается в докладе. - Действия, которые 20-25 лет назад остались бы локальными по своим последствиям, способны перерасти в глобальную коллизию; увеличилось количество игроков, способных спровоцировать большую войну. С одной стороны, сами крупные державы, сталкиваясь с резкими действиями контрагентов сопоставимого калибра, прочерчивают "красные линии", переход которых влечет не менее резкий ответ. С другой - некоторые малые и средние страны в Восточной Европе, Северо-Восточной и Юго-Восточной Азии строят свою политику на основе конфликта, а не сотрудничества и способны сыграть ту же роль, что и небольшие балканские государства в развязывании Первой мировой войны".