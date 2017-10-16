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Вице-спикер парламента КНДР на встрече с Матвиенко передал заявление Ким Чен Ына

Международная панорама
16 октября, 14:12 UTC+3

Спикер Совета Федерации пообещала ознакомиться с документом

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Заместитель председателя Верховного народного собрания КНДР Ан Дон Чхун передал заявление руководителя этой страны Ким Чен Ына на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

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"Высший руководитель нашей партии и государства, уважаемый товарищ Ким Чен Ын опубликовал заявление председателя Государственного совета, - сказал Ан Дон Чхун. - Мне поручено это заявление передать вам".

"Спасибо, мы обязательно с ним ознакомимся", - отреагировала Матвиенко.

"История наших стран - это история дружбы", - отметил также северокорейский политик, поблагодарив спикера Совфеда за успешное проведение ассамблеи Межпарламентского союза.

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Персоны
Ким Чен Ын Матвиенко, Валентина Ивановна
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