Вице-спикер парламента КНДР на встрече с Матвиенко передал заявление Ким Чен Ына

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Заместитель председателя Верховного народного собрания КНДР Ан Дон Чхун передал заявление руководителя этой страны Ким Чен Ына на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
"Высший руководитель нашей партии и государства, уважаемый товарищ Ким Чен Ын опубликовал заявление председателя Государственного совета, - сказал Ан Дон Чхун. - Мне поручено это заявление передать вам".
"Спасибо, мы обязательно с ним ознакомимся", - отреагировала Матвиенко.
"История наших стран - это история дружбы", - отметил также северокорейский политик, поблагодарив спикера Совфеда за успешное проведение ассамблеи Межпарламентского союза.