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Делегация КНДР покинула зал МПС перед выступлением представителя Южной Кореи

Международная панорама
15 октября, 17:52 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 15, октября. /ТАСС

При этом члены делегации от Пхеньяна присутствовали на выступлениях большей части спикеров

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Делегация КНДР во главе с зампредом Верховного народного собрания Ан Дон Чхун отсутствовала на выступлении главы южнокорейской делегации, спикера Национального собрания Чон Се Гюна в ходе пленарного заседания 137-й ассамблеи Межпарламентского союза (МПС).

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Делегаты из КНДР присутствовали на выступлениях большей части спикеров. Однако незадолго до выступления представителя Республики Корея они удалились не только из зала заседания, но и из Таврического дворца. Делегация вернулась только после перерыва.

Знакомый с ситуацией парламентарий, присутствовавший на заседании, в беседе с ТАСС выразил уверенность, что "это произошло не случайно". "Конечно, на этот случай у каждой страны есть протокол", - пояснил собеседник агентства.

В ходе своего выступления Чон Се Гюн призвал представителей КНДР вернуться за стол переговоров и в ближайшее время решить конфликт. Он выразил мнение, что "МПС поможет решить эту проблему".

Как сообщил ранее ТАСС глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, 16 октября на полях ассамблеи МПС состоятся встречи спикера верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко с делегациями Южной Кореи и КНДР, на них Россия предложит Сеулу и Пхеньяну провести прямой диалог.

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