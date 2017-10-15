Делегация КНДР покинула зал МПС перед выступлением представителя Южной Кореи

Шведский "Сандвикен" обыграл "Енисей" и в третий раз выиграл Кубок мира по хоккею с мячомСпорт 15 октября, 18:48
Путин объявил Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи открытымОбщество 15 октября, 18:41
"Рубин" обыграл "Ростов" и прервал серию из четырех поражений в РФПЛСпорт 15 октября, 18:27
Власти Сомали сообщили о гибели 231 человека в результате теракта в МогадишоМеждународная панорама 15 октября, 18:27
Австрийская народная партия лидирует на парламентских выборах в странеМеждународная панорама 15 октября, 18:07
Юнифайд-матч состоялся в Калининграде в рамках тура кубка мира по футболуСпорт 15 октября, 17:56
Минздрав включит фельдшеров в программу "Земский доктор" в 2018 годуОбщество 15 октября, 17:40
Немецкий гонщик Рене Раст впервые в карьере стал чемпионом DTMСпорт 15 октября, 17:37
ВКС РФ в 2018 году получат новые самолеты СР-10Армия и ОПК 15 октября, 17:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Делегация КНДР во главе с зампредом Верховного народного собрания Ан Дон Чхун отсутствовала на выступлении главы южнокорейской делегации, спикера Национального собрания Чон Се Гюна в ходе пленарного заседания 137-й ассамблеи Межпарламентского союза (МПС).
Делегаты из КНДР присутствовали на выступлениях большей части спикеров. Однако незадолго до выступления представителя Республики Корея они удалились не только из зала заседания, но и из Таврического дворца. Делегация вернулась только после перерыва.
Знакомый с ситуацией парламентарий, присутствовавший на заседании, в беседе с ТАСС выразил уверенность, что "это произошло не случайно". "Конечно, на этот случай у каждой страны есть протокол", - пояснил собеседник агентства.
В ходе своего выступления Чон Се Гюн призвал представителей КНДР вернуться за стол переговоров и в ближайшее время решить конфликт. Он выразил мнение, что "МПС поможет решить эту проблему".
Как сообщил ранее ТАСС глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, 16 октября на полях ассамблеи МПС состоятся встречи спикера верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко с делегациями Южной Кореи и КНДР, на них Россия предложит Сеулу и Пхеньяну провести прямой диалог.