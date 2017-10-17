Слуцкий: риторика КНДР не способствует снижению напряжения вокруг Корейского полуострова

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал "жесткой" риторику дипломата КНДР о возможности начала ядерной войны и в то же время призвал США и Южную Корею не провоцировать КНДР.

"Риторика зампредставителя КНДР в СБ ООН носит, безусловно, жесткий характер. Это взрывоопасное заявление, которое никак не способствует снижению напряженности вокруг ядерной программы КНДР", - заявил он во вторник журналистам.

Слуцкий добавил, что "Пхеньяну не стоит пренебрегать мнением мирового сообщества и игнорировать резолюции Совета Безопасности ООН". "Россия никогда не поддерживала и не поддержит самопровозглашенный ядерный статус Северной Кореи. И именно поэтому в понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ во исполнение резолюции Совбеза ООН о санкциях в отношении КНДР", - обратил внимание глава комитета.

Вместе с тем Слуцкий предостерег США и Южную Корею от наращивания своего присутствия на границах с КНДР. "Надо понимать, что КНДР также нельзя провоцировать и загонять в угол. В случае, если военное противостояние действительно начнется, то ни выигравших, ни проигравших может просто не оказаться", - заключил он.

Ситуация на Корейском полуострове достигла критической отметки из-за действий США, в любой момент в регионе может начаться ядерная война, заявил в понедельник заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рён на заседании 1-го комитета Генеральной Ассамблеи.