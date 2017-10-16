Вице-спикер парламента КНДР: санкции против Пхеньяна абсолютно незаконны

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Пхеньян считает односторонние санкции в отношении КНДР абсолютно незаконными. Об этом заявил в понедельник вице-спикер Верховного народного собрания КНДР Ан Дон Чхун, выступая на пленарном заседании ассамблеи Межпарламентского союза (МПС).
"Санкции против КНДР направлены на полную остановку в экономике КНДР. Эти резолюции совершенно незаконны и противоречат уставу ООН и уставу Межпарламентского союза", - подчеркнул он.
Именно Соединенные Штаты подтолкнули КНДР к созданию водородной бомбы и баллистических ракет, добавил Ан Дон Чхун.
Вице-спикер также заявил, что КНДР продолжит расширять ядерный потенциал и не будет обсуждать свое право на ядерное оружие, пока будет сохраняться угроза со стороны США. "Мы полны решимости расширять свои ядерные силы до тех пор, пока не будет обеспечен мир в борьбе с США, - указал он. - КНДР никогда не будет обсуждать свое право на ядерное оружие до тех пор, пока США будут сохранять свою ядерную угрозу и воинственную политику по отношению к Северной Корее".
Ан Дон Чхун также отметил, что заявления США о намерении уничтожить КНДР показывают их истинное лицо. "Недавно на Генассамблее ООН президент США [Дональд] Трамп заявил о возможности уничтожения суверенного государства. Это заявление показывает истинное лицо того, кто стремится уничтожить разнообразие идеологий, систем религий и культур", - сказал вице-спикер Верховного народного собрания.