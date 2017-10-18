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ЦИК постановил изготовить более 111 млн марок для защиты бюллетеней на выборах президента

Политика
18 октября, 11:22 дата обновления: 18 октября, 11:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Изготовить марки необходимо до 18 января, а не позднее 1 февраля спецзнаки должны быть доставлены в избирательные комиссии регионов

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© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Центризбирком РФ постановил изготовить к середине января 2018 года около 111,5 млн специальных марок для защиты избирательных бюллетеней на выборах президента России. Соответствующее постановление комиссия приняла в среду на своем заседании.

"Утвердить количество специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней на выборах президента РФ - 111 425 443 штук", - говорится в документе.

Изготовить марки необходимо до 18 января, а не позднее 1 февраля спецзнаки должны быть доставлены в избирательные комиссии регионов, в территориальную комиссию Байконура (Казахстан) и в территориальный избирком, организующий работу избирательных участков за рубежом.

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев отметил, что бюллетень с такой защитой невозможно сфальсифицировать. "Данное постановление при его полной реализации гарантирует нас от наличия в участковых избирательных комиссиях или у кого-то из избирателей бюллетеня, который был бы сфальсифицирован, это невозможно. Снять с него копию и использовать тоже практически невозможно", - подчеркнул он.

Зампред комиссии сообщил, что ЦИК уже провел переговоры с организацией, готовой изготовить спецзнаки. Он также проинформировал, что количество изготовляемых марок определено "в точном соответствии с тем количеством избирателей, которое в стране есть на 1 июля 2017 года". "Эти марки соответствуют количеству бюллетеней, которое мы будем готовить на выборах президента", - добавил он.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартует в период с 7 по 17 декабря.

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