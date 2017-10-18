Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.10:
$ 57.27
€ 67.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Постпред РФ при ООН отчитал США и Израиль за игнорирование палестинского вопроса

Политика
18 октября, 20:17 UTC+3 ООН ООН 18, октября. /ТАСС

На дебатах Совета Безопасности по ближневосточному урегулированию постпреды Израиля и США обвинили Иран в дестабилизации ситуации в регионе

Поделиться
Материал из 1 страницы

ООН, 18 октября. /ТАСС/. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подверг в среду резкой критике коллег из Израиля и США за игнорирование палестинского вопроса на дебатах Совета Безопасности по ближневосточному урегулированию. Выступая на заседании, российский дипломат предупредил, что "в отсутствие мирного процесса политического горизонта в регионе накапливается дополнительный взрывоопасный потенциал, который способен сдетонировать в любую минуту".

Постпреды Израиля Данни Данон и Соединенных Штатов Никки Хейли в своих выступлениях не упомянули палестинский вопрос. Вместо этого они сосредоточились на деятельности Ирана, обвинив его в дестабилизации ситуации в регионе. Израильский дипломат зачитал Тегерану обвинения в поддержке терроризма по всему миру, нарушении прав человека, поощрении антисемитизма и стремлении уничтожения еврейского государства. После этого Данон вынес иранской стороне обвинительный приговор.

Взяв слово, Небензя напомнил коллегам, что тема заседания - "Положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос". "По крайней мере, так написано в бумаге, которая лежит передо мной на столе, в то же время выступление некоторых делегаций сегодня заставляет меня усомниться в этом. Может быть, они перепутали пункт повестки дня, по которому они выступали, и полагают, что сегодня мы обсуждаем выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий "шестерки" [по иранской ядерной программе]? Мы тоже готовы поговорить об этом, и я думаю, не только у нас есть вопросы к некоторым делегациям о том, как они выполняют СВПД", - заявил дипломат.

По его словам, Россию "откровенно настораживает", что из уст делегаций Израиля и США "не прозвучало даже слово "Палестина". "Настораживает и огорчает, потому что мало того, что мы не видим никакого прогресса на треке израильско-палестинского урегулирования, отсутствие даже ссылок на это не добавляет нам оптимизма", - отметил Небензя. По его словам, турбулентные события на Ближнем Востоке и севере Африки, а также "новые вызовы и угрозы не должны заслонять приоритетность решения проблемы Палестины, которая является фундаментальной для долговременной нормализации обстановки в регионе".

Постпред РФ выступил за наращивание международных усилий по поиску путей выхода из тупика в ближневосточном урегулировании, а также назвал "первостепенной" задачу возобновления прямых переговоров между Палестиной и Израилем. В этой связи он напомнил о предложении России провести у себя саммит с участием лидеров двух государств.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Хейли, Никки Небензя, Василий Алексеевич
Страны
США Иран Россия Израиль Палестина
Темы
Ситуация вокруг Ирана Палестино-израильский конфликт
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ксения Собчак объявила о выдвижении на пост президента России
2
Украинский спецназ начал штурм палаточного городка у Верховной рады
3
Пенсии в 2018 году планируется проиндексировать на уровень выше инфляции за 2017 год
4
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
5
Биография Дмитрия Пескова
6
В Москве прошла гражданская панихида по Дмитрию Марьянову
7
Кабмин утвердил календарь переноса выходных на 2018 год
Темы дня
Новости партнеров
Реклама