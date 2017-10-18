Постпред РФ при ООН отчитал США и Израиль за игнорирование палестинского вопроса

ООН, 18 октября. /ТАСС/. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подверг в среду резкой критике коллег из Израиля и США за игнорирование палестинского вопроса на дебатах Совета Безопасности по ближневосточному урегулированию. Выступая на заседании, российский дипломат предупредил, что "в отсутствие мирного процесса политического горизонта в регионе накапливается дополнительный взрывоопасный потенциал, который способен сдетонировать в любую минуту".

Постпреды Израиля Данни Данон и Соединенных Штатов Никки Хейли в своих выступлениях не упомянули палестинский вопрос. Вместо этого они сосредоточились на деятельности Ирана, обвинив его в дестабилизации ситуации в регионе. Израильский дипломат зачитал Тегерану обвинения в поддержке терроризма по всему миру, нарушении прав человека, поощрении антисемитизма и стремлении уничтожения еврейского государства. После этого Данон вынес иранской стороне обвинительный приговор.

Взяв слово, Небензя напомнил коллегам, что тема заседания - "Положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос". "По крайней мере, так написано в бумаге, которая лежит передо мной на столе, в то же время выступление некоторых делегаций сегодня заставляет меня усомниться в этом. Может быть, они перепутали пункт повестки дня, по которому они выступали, и полагают, что сегодня мы обсуждаем выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий "шестерки" [по иранской ядерной программе]? Мы тоже готовы поговорить об этом, и я думаю, не только у нас есть вопросы к некоторым делегациям о том, как они выполняют СВПД", - заявил дипломат.

По его словам, Россию "откровенно настораживает", что из уст делегаций Израиля и США "не прозвучало даже слово "Палестина". "Настораживает и огорчает, потому что мало того, что мы не видим никакого прогресса на треке израильско-палестинского урегулирования, отсутствие даже ссылок на это не добавляет нам оптимизма", - отметил Небензя. По его словам, турбулентные события на Ближнем Востоке и севере Африки, а также "новые вызовы и угрозы не должны заслонять приоритетность решения проблемы Палестины, которая является фундаментальной для долговременной нормализации обстановки в регионе".

Постпред РФ выступил за наращивание международных усилий по поиску путей выхода из тупика в ближневосточном урегулировании, а также назвал "первостепенной" задачу возобновления прямых переговоров между Палестиной и Израилем. В этой связи он напомнил о предложении России провести у себя саммит с участием лидеров двух государств.