Володин на "Валдае" поблагодарил США за санкции, которые только усилили РФ

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СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил США за введенные против России санкции, которые, по его словам, только усилили РФ.
Соответствующие высказывания спикера на закрытом заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" журналистам привел политолог Алексей Чадаев.
В частности, говоря об отношениях с США, Володин сказал: "Спасибо нашим партнерам за санкции", они нас только усилили", - сообщил Чадаев.
По словам политолога, спикер развернуто ответил на вопрос о ситуации в отношениях Госдумы и Конгресса США, и в том числе обратил внимание, что "США - единственная крупная страна, которая не является членом Межпарламентского союза", ассамблея которого состоялась в эти дни в Санкт-Петербурге. "Может быть, потому что им нечего обсуждать", - процитировал он Володина.
Председатель Госдумы убежден, что в вопросе диалога российских и американских парламентариев "должно быть двустороннее движение", и Россия "открыта к этому", сообщил эксперт.