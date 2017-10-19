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Путин поздравил Атамбаева с успешным проведением президентских выборов в Киргизии

Политика
19 октября, 15:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Президенты обсудили вопросы взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, а также дальнейшего развития российско-киргизского сотрудничества

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Киргизии Алмазбека Атамбаева с успешным проведением 15 октября президентских выборов в Киргизии.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе телефонного разговора "обсуждались вопросы взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, а также дальнейшего развития российско-киргизского сотрудничества".

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Темы
Евразийский экономический союз
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Атамбаев, Алмазбек Шаршенович
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