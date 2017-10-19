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РФ считает несправедливыми обвинения Нидерландов по расследованию катастрофы МН17

Политика
19 октября, 15:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила избирательный подход Голландии к формированию доказательной базы

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Москва расценивает как в высшей степени несправедливые обвинения Нидерландов в недостаточном содействии в расследовании катастрофы малайзийского Boeing на востоке Украины 17 июля 2014 года. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания голландского генпрокурора Фреда Вестербеке в интервью "Новой газете".

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"В очередной раз подтверждается то, что мы наблюдали изначально в вопросе расследования катастрофы МН17 - только теперь это озвучивается официально, от лица генерального прокурора Нидерландов, - отметила Захарова. - Я говорю об очевидно предвзятом отношении к России и крайне избирательном подходе Голландии к формированию доказательной базы, что никак нельзя назвать объективностью".

"Интервью господина Вестербеке продемонстрировало, что вкладу в расследование Украины и США, а также сведениям из интернета почему-то приписывается невероятно высокая ценность, в то время как любая помощь от России намеренно умаляется - идет ли речь о беспрецедентно рассекреченных ради расследования сведениях или о полномасштабном эксперименте концерна "Алмаз-Антей", или о российских первичных радиолокационных данных - максимально объективной и точной информации, способной реально помочь расследованию", - обратила внимание дипломат.

По ее словам, взаимодействию с Россией в целом дается весьма неоднозначная оценка. "Из уст господина Вестербеке звучит термин "непростое", озвучивается сомнение относительно желания России "кооперировать по-настоящему", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ.

"Подобные высказывания в высшей степени несправедливы, учитывая насколько внушительный объем данных Россия предоставляла следствию с самого первого дня, - заявила Мария Захарова. - Не говоря уже о том, что именно Нидерланды в свое время стали одними из тех, кто отказал российской стороне в желании стать полноправным членом Совместной следственной группы".

Киеву прощают практически все

Москву при этом возмущает, что "к Украине следствие демонстрирует свое особое - благосклонное - отношение". "Киеву прощают непредоставление таких важных данных, как переговоры военных диспетчеров, расположение украинских "Буков". Оправдываются отговорки украинских властей о якобы нефункционировании радиолокационных вышек и другое", - констатировала она.

"Мы же хотели бы в очередной раз подчеркнуть, что Украина является заинтересованной стороной и, наделив ее правом быть официальным членом ССГ, ей фактически подарили возможность влиять на результат расследования", - заявила Мария Захарова.

Россия со своей стороны "всегда выступала за тщательное и беспристрастное расследование обстоятельств этой страшной трагедии и остается открытой для помощи следствию". "Мы считаем важным вновь призвать наших голландских коллег в обязательном порядке принять российские данные в расчет, в том числе при формировании окончательных выводов ССГ", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Катастрофа самолета

Пассажирский самолет Boeing -777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа - граждане 10 государств. В качестве причин катастрофы выдвигались версии о попадании ракеты "земля-воздух" или "воздух-воздух".

Власти Украины и представители ополчения провозглашенной Донецкой народной республики обвинили в случившемся друг друга. Совет Безопасности ООН потребовал провести всестороннее и независимое расследование. Представители РФ неоднократно высказывали недовольство тем, как это расследование ведется, а также заявляли, что представленные российской стороной данные игнорируются.

Российский концерн "Алмаз-Антей" еще в 2015 году представил подтвержденные натурными экспериментами выводы собственного расследования катастрофы. В частности, специалисты подтвердили, что Boeing был обстрелян из ЗРК "Бук", однако не из указанного Советом по безопасности Нидерландов (СБН) квадрата, а из района населенного пункта Зарощенское, который в день катастрофы контролировали украинские военные.

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
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