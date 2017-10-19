Лавров: борьба с терроризмом в Сирии вышла на решающий рубеж

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Работа по нанесению окончательного поражения террористам в Сирии будет в обозримом будущем завершена. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

"Мы очень ценим ваш приезд в Москву в это принципиально важное время для прогресса в сирийском урегулировании, - сказал Лавров. - Надо сверить подходы к решающему рубежу в том, что касается достижения окончательной победы в борьбе с терроризмом. Всем, кто борется с ИГ и "Джебхат ан-Нусрой" (запрещенные в РФ террористические организации), удается добиться поражения террористов на других направлениях. Мне кажется, что вся эта работа будет в обозримом будущем завершена".