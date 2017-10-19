Косачев: ограничение автономии Каталонии только усилит сепаратистские настроения

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Попытки Мадрида ликвидировать автономию Каталонии лишь усилят сепаратистские настроения в регионе. Такое мнение в четверг высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"Попытки ликвидировать автономный статус Косово, Южной Осетии, Абхазии, Крыма никак не успокоили стремление жителей этих территорий к самоопределению, а только усилили жажду обретения независимости, - написал он на своей странице в Facebook. - Сейчас на такие же грабли собирается с разбега и самозабвенно прыгнуть Мадрид, ликвидируя автономию Каталонии".
Сенатор прокомментировал текущую ситуацию в Испании словами немецкого философа-идеалиста Георга Вильгельма Фридриха Гегеля: "История учит человека тому, что человек ничему не учится из истории".
1 октября в автономии прошло голосование по вопросу о выходе из состава королевства. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты.
Глава автономии Карлес Пучдемон направил письмо премьеру Испании Мариано Рахою, в котором пригрозил устроить голосование в парламенте региона по вопросу объявления независимости, если Мадрид не согласится на диалог. Правительство Испании в ответ на это заявило, что начинает процедуру запуска 155-й статьи конституции, которая позволяет ограничить самоуправление Каталонии.