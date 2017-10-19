Косачев: давление США на выборах президента в РФ будет беспрецедентным

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что со стороны США непременно последует сильное давление во время выборов президента России. Об этом он написал в четверг на своей странице в Facebook.

"Судя по усиливающейся демагогии на тему "российского вмешательства", уже начата "артподготовка" к выборам президента России, где масштабы давления со стороны США, похоже, будут беспрецедентными", - написал он.

В четверг постпред США при ООН Никки Хейли во время политической дискуссии в Нью-Йорке, организованной Институтом Джорджа Буша-младшего, выступила с утверждением, что Россия должна понести ответственность за то, что якобы вмешалась в прошлогодние президентские выборы в США. "Такое вмешательство - это оружие, которое предпочитает Россия, так как у нее нет сильной экономики, и вооруженные силы страны недостаточно велики", - приводит Косачев слова Хейли.

"Удивительно, ибо это говорит представитель державы с самой мощной экономикой, с самыми сильными вооруженными силами, и при этом больше всех практикующей вмешательство во внутренние дела других государств", - отметил он и привел данные, согласно которым, "в период с 1946 по 2000 год США 81 раз вмешивались в избирательный процесс других стран". "К тому же в эту цифру не входят операции по свержению режимов и военные перевороты, которые происходили в странах после избрания неугодных Штатам кандидатов, как, например, в Иране, Конго, Гватемале, Чили и так далее", - подчеркнул он.

США признают честными и демократическими только те выборы, на которых побеждают прозападные кандидаты, считает Косачев.