Путин 24 октября обсудит с лидером Кипра урегулирование ситуации на острове

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 24 октября в Москве проведет встречу с президентом Республики Кипр Никосом Анастасиадисом, который посетит Россию с рабочим визитом по приглашению Путина. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Лидеры двух стран обсудят актуальные вопросы российско-кипрского сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Обменяются мнениями по ключевым международным проблемам, включая кипрское урегулирование", - говорится в сообщении.

По итогам переговоров запланировано подписание ряда двусторонних документов. Кроме того, ожидается, что лидеры выступят с заявлениями для СМИ.