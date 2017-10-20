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Путин 24 октября обсудит с лидером Кипра урегулирование ситуации на острове

Политика
20 октября, 16:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

Никос Анастасиадис на следующей неделе посетит Москву с рабочим визитом

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 24 октября в Москве проведет встречу с президентом Республики Кипр Никосом Анастасиадисом, который посетит Россию с рабочим визитом по приглашению Путина. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Лидеры двух стран обсудят актуальные вопросы российско-кипрского сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Обменяются мнениями по ключевым международным проблемам, включая кипрское урегулирование", - говорится в сообщении.

По итогам переговоров запланировано подписание ряда двусторонних документов. Кроме того, ожидается, что лидеры выступят с заявлениями для СМИ.

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Персоны
Анастасиадис, Никос Путин, Владимир Владимирович
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