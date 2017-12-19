РФ не поддержала в СБ ООН резолюцию о поставках гуманитарной помощи Сирии в обход Дамаска

ООН, 19 декабря. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН во вторник санкционировал продолжение операций по доставке гуманитарной помощи в Сирию напрямую с территории соседних стран, минуя Дамаск. За соответствующую резолюцию проголосовали 13 стран - членов Совета Безопасности при воздержавшихся России, Боливии и Китае.

В соответствии с документом, так называемые трансграничные операции будут продолжены еще в течение одного года. В ноябре Россия потребовала пересмотра схемы поставок гуманитарной помощи в Сирию, отметив, что в нынешнем виде она "ущемляет суверенитет Сирии и противоречит принципам чрезвычайного гуманитарного содействия". Кроме того, в Москве выразили обеспокоенность тем, что помощь поступает лишь в удерживаемые группировками районы.

Принятая резолюция запрашивает генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша провести обзор трансграничных гуманитарных операций, в том числе дать рекомендации относительно того, как усилить механизм мониторинга за грузами, проходящими через сирийские границы. Кроме того, административному главе ООН поручено ежемесячно предоставлять Совбезу подробную информацию о том, куда и в каких объемах поступает помощь.

Как заявил по итогам голосования заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков, Москва не стала накладывать вето на резолюцию, руководствуясь интересами нуждающихся сирийцев. В то же время дипломат отметил, что не все приоритеты России были учтены, а переговоры по проекту можно было продолжить ради достижения консенсуса. Кроме того, он призвал ООН начать сворачивание механизма трансграничных операций в Сирии, назвав его "рудиментарным".