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РФ не поддержала в СБ ООН резолюцию о поставках гуманитарной помощи Сирии в обход Дамаска

Политика
19 декабря, 18:58 UTC+3 ООН ООН 19, декабря. /ТАСС

Россия не стала накладывать на резолюцию вето исходя из интересов сирийцев, сказал Владимир Сафронков

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ООН, 19 декабря. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН во вторник санкционировал продолжение операций по доставке гуманитарной помощи в Сирию напрямую с территории соседних стран, минуя Дамаск. За соответствующую резолюцию проголосовали 13 стран - членов Совета Безопасности при воздержавшихся России, Боливии и Китае.

В соответствии с документом, так называемые трансграничные операции будут продолжены еще в течение одного года. В ноябре Россия потребовала пересмотра схемы поставок гуманитарной помощи в Сирию, отметив, что в нынешнем виде она "ущемляет суверенитет Сирии и противоречит принципам чрезвычайного гуманитарного содействия". Кроме того, в Москве выразили обеспокоенность тем, что помощь поступает лишь в удерживаемые группировками районы.

Принятая резолюция запрашивает генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша провести обзор трансграничных гуманитарных операций, в том числе дать рекомендации относительно того, как усилить механизм мониторинга за грузами, проходящими через сирийские границы. Кроме того, административному главе ООН поручено ежемесячно предоставлять Совбезу подробную информацию о том, куда и в каких объемах поступает помощь.

Как заявил по итогам голосования заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков, Москва не стала накладывать вето на резолюцию, руководствуясь интересами нуждающихся сирийцев. В то же время дипломат отметил, что не все приоритеты России были учтены, а переговоры по проекту можно было продолжить ради достижения консенсуса. Кроме того, он призвал ООН начать сворачивание механизма трансграничных операций в Сирии, назвав его "рудиментарным".

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