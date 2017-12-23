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Собчак заявила, что идет на выборы президента ради возвращения россиянам правды и свободы

Политика
23 декабря, 13:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС

По словам телеведущей, над принятием решения о выдвижении она размышляла несколько месяцев

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Ксения Собчак

Ксения Собчак

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Телеведущая Ксения Собчак, которую в субботу съезд партии "Гражданская инициатива" планирует выдвинуть кандидатом в президенты РФ, заявила, что хочет участвовать в выборах, чтобы изменить политическую жизнь в стране, вернув в нее правду и свободу.

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Биография телеведущей Ксении Собчак

"Мы должны изменить нашу политическую жизнь, сделать ее другой, на самом деле - сделать ее просто нормальной <...> Мы должны вернуть в российскую политическую жизнь правду, о которой забыли, и свободу, которую мы потеряли. Правда и свобода - вот две вещи, ради которых я иду в политику", - сказала она на съезде "Гражданской инициативы".

Собчак призналась, что сегодня один из самых важных дней в ее жизни. По словам телеведущей, над принятием решения об участии в выборах президента она размышляла несколько месяцев. "Я больше не хотела просто наблюдать, я поняла, что нужно участвовать, участвовать не только и не столько в президентской гонке, а в политической жизни нашей страны", - отметила она.

Выборы президента пройдут 18 марта.

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