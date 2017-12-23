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В Госдуме проблему с доступом к аккаунтам Кадырова связали с действиями Госдепа

Политика
23 декабря, 13:35 UTC+3 ГРОЗНЫЙ 23, декабря. /ТАСС

Первый зампред Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Шамсаил Саралиев считает также, что "для США понятие "свобода слова" - пустой звук"

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ГРОЗНЫЙ, 23 декабря. /ТАСС/. Проблемы с доступом к аккаунтам главы Чечни Рамзана Кадырова в социальных сетях Instagram и Facebook связана с Госдепом. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Шамсаил Саралиев.

"Страницы главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова в социальных сетях Facebook и Instagram подверглись блокировке. Нет никаких сомнений, что ноги растут из Госдепа. Это очередное звено в закономерной цепочке действий, подтверждающих, что для США понятие "свобода слова" - пустой звук", - отметил он.

По его словам, американские спецслужбы оказывая давления на российские СМИ и блогеров, демонстрируют свое бессилие против достоверной и объективной информации. "Не справились они и с мощной волной правды, которую публикует на своих страницах герой и патриот России Рамзан Кадыров для миллионов своих подписчиков", - сказал Саралиев.

Как сообщалось ранее, профили Кадырова в социальных сетях Instagram и Facebook в субботу стали недоступны. При попытке зайти на страницу @kadyrov_95 в Instagram сообщается, что пользователь не найден. Аналогичная запись появляется при попытке просмотра страницы Кадырова в Facebook. Общее количество подписчиков Кадырова в instagram - более 3 млн., в facebook свыше 757 тыс. пользователей.

В Чечне считают, что на аккаунты Кадырова в соцсетях была совершена "подлая кибератака". Как заявил в субботу ТАСС министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров, "совершена подлая кибератака на аккаунт главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова".

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Персоны
Кадыров, Рамзан Ахматович Саралиев, Шамсаил Юнусович
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