Турчак: единороссы приложат все силы для оправдания доверия граждан и президента

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. "Единая Россия" приложит все силы для оправдания доверия, оказанного ей гражданами и президентом страны Владимиром Путиным. Об этом заявил в субботу исполняющий обязанности секретаря Генсовета "Единой России", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на пленарном заседании съезда партии.

"Мы приложим все силы, чтобы оправдать то доверие, которое нам оказали люди и которое оказывает "Единой России" наш президент", - сказал политик.

Партией уже сделано немало для улучшения жизни граждан, напомнил Турчак, указав в этой связи на результаты дискуссий, состоявшихся в пятницу в рамках различных площадок съезда. "Но достигнутые результаты и сама жизнь постоянно ставит перед нами новые задачи, которые без промедления должны становиться нашей партийной повесткой", - подчеркнул он.

В качестве примера сенатор привел сферу образования, в том числе дошкольного. "В большинстве регионов уже забыли, что такое поток жалоб на отсутствие мест в детских садах. Партийная программа здесь сработала эффективно", - отметил он, добавив, что сегодня на контроле "Единой России" находятся вопросы строительства новых современных школ, сети опорных университетов, инжиниринговых центров.

"Этот и другие примеры показывают, что "Единая Россия" - единственная политическая сила в стране, которая публично отчитывается перед гражданами о выполнении своих предвыборных обязательств. Решение конкретных проблем на системной основе - это то, чего от нас ждут наши граждане", - акцентировал внимание Турчак.