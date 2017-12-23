Путин: движение РФ от победы к победе никто не сможет остановить

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Россия будет двигаться от победы к победе, никто не сможет остановить развитие страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде "Единой России".

"Нет никакой силы, способной остановить движение России вперед. Мы будем идти от победы к победе!" - сказал глава государства, завершая свое выступление под аплодисменты единороссов.

Путин обратил внимание, что "Россия - это миллионы очень разных людей со своими радостями, трудностями, проблемами". "Они работают, трудятся, создают семьи, воспитывают детей, а значит и наша тысячелетняя история продолжается", - подчеркнул российский лидер.

По его словам, самой надежной гарантией достойного, прорывного и необратимого развития страны являются "наша совместная работа, воля, энергия и ответственность за настоящее и будущее России". "Я уверен в нашем успехе, потому что с нами - миллионы граждан России, мы вместе, мы идем вперед!", - обратился президент к единороссам.