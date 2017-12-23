Путин призвал отбросить все, что мешает развитию РФ

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым принимать своевременные решения для развития страны, какими бы спорными они не казались.

Выступая на съезде "Единой России", глава государства подчеркнул что, для решения [стоящих перед страной] задач невозможно "использовать только лозунги, призывы и просто кому-то на каком-то политическом этапе давать деньги, не заботясь о том, что будет завтра". "Это дорога в никуда", - предупредил он.

По его словам, "определяя задачи развития, мы должны принимать своевременные решения, какими бы спорными они на момент их принятия не казались, нужно отбросить все, что мешает обновлению России". "У нас много всего накопилось, кто мешает ее снова сделать молодой, перспективной, устремленной вперед - это все должно быть вычленено и отброшено в сторону", - указал глава государства. По его мнению, "нужно создавать такие инструменты, которые бы позволяли двигаться вперед".

Президент считает, что "Единая Россия" всегда была очень ответственной политической силой, всегда профессионально подходила к решению задач, которые стоят перед страной". Он обратился ко всем членам партии, которые принимают конкретные решения - в парламенте, на местах.

Также Путин призвал единороссов действовать ответственно и профессионально при достижении задач развития.

"У нас много-много задач и действовать нужно ответственно и в высшей степени профессионально, рассчитывая на долгосрочную перспективу развития государства, а не на конъюнктуру сегодняшнего дня", - сказал глава государства на съезде партии "Единая Россия".

По его мнению, чтобы решить каждую из тех задач, о которых речь зашла на съезде, нужны источники финансирования. "Где их взять? Они есть или нет? - задал риторический вопрос Путин и сам же ответил на него. - Они есть, но для этого нам нужно перестроить многое в налоговой системе, для этого нам нужно точно и абсолютно однозначно обеспечить будущее развитие пенсионной системы с тем, чтобы и действующие пенсионеры, кто уже вышел на пенсию, и те, кто еще будут выходить, знали, что в этой сфере у нас все надежно и стабильно".

При этом, Путин заметил, что "самое главное - это уметь объяснить нашим людям, что и для чего делается, и на что мы рассчитываем". "Тогда люди точно нас будут поддерживать и точно совершенно можно будет на них опираться, - сказал российский лидер. - А если у нас чего-то не получается, то надо ясно и откровенно сказать: "да, мы хотели так, но получилось иначе, мы видим это и будем исправлять, при вашей поддержке и с вашей помощью". Только в этом случае мы будем идти от победы к победе. Я очень рассчитываю на вашу поддержку, спасибо вам большое за нее".