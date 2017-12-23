Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 58.32
€ 69.13
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперт: обеспечение стабильности и развития были главным посылом выступления Путина

Политика
23 декабря, 17:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС

По мнению политолога Алексея Чеснакова, "Единая Россия" сегодня имеет конституционное большинство, способное гарантировать принятие любых законов для обеспечения развития страны

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Необходимость обеспечения стабильности в стране, надежности власти и развития России как страны XXI века стали главным посылом президента РФ Владимира Путина в его выступлении на съезде партии "Единая Россия". Такое мнение высказал в субботу в беседе с ТАСС руководитель Центра политической конъюнктуры, политолог Алексей Чеснаков.

Смотрите также

Володин считает задачей каждого включиться в реализацию целей, поставленных в речи Путина

Медведев: "Единая Россия" выполнит все задачи, поставленные президентом

Путин потребовал убрать двусмысленные нормы, позволяющие совершать "наезды на бизнес"

"Принципиально важный посыл - необходимость обеспечения стабильности в стране, надежности власти, развития России как державы XXI века, снятия различных ограничений для этого развития, и отказа от различного рода преград, чтобы Россия была современной, свободной и динамично развивающейся страной", - сказал Чеснаков.

По его мнению, партия "Единая Россия" сегодня имеет конституционное большинство, которое способно гарантировать принятие любых законов для обеспечения развития страны. "Партии ["Единой России"] важно прислушиваться к любым конкретным предложениям президента, к его различным инициативам и принимать их к реализации", - добавил политолог.

Президент холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко отметил, что Путин в своем выступлении показал, что опирается на партию "Единая Россия". "Есть техническая специфика, связанная с электоратом, - база Владимира Путина шире, чем база "Единой России". Но в то же время "Единая Россия" - это та политическая сила, на которую президент опирается", - отметил политолог.

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с речью на съезде партии "Единая Россия", где указал на приоритеты развития России. В частности, Путин призвал честно обозначить стоящие перед страной проблемы и настойчиво устранять все то, что мешает развитию страны. Вместе с тем президент отметил, что стране предстоит кардинально обновить инфраструктуру, а также повысить эффективность и производительность труда. По его мнению, к России нужно относиться как к молодой и устремленной в будущее стране.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Единая Россия" XVII съезд "Единой России"
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пресс-служба Яценюка подтвердила его задержание в Женеве
2
Пенсионный фонд перечислит пенсии до Нового года
3
Толстой пообещал зеркально ответить на возможный отзыв лицензии у RT во Франции
4
Чем запомнились первые дела Всероссийской чрезвычайной комиссии
5
МИД РФ: США переступили черту, объявив о намерении передать Украине летальные вооружения
6
Меркель и Макрон призвали вернуть российских военных в СЦКК
7
Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
Темы дня
Новости партнеров
Реклама