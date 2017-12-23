Эксперт: обеспечение стабильности и развития были главным посылом выступления Путина

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Необходимость обеспечения стабильности в стране, надежности власти и развития России как страны XXI века стали главным посылом президента РФ Владимира Путина в его выступлении на съезде партии "Единая Россия". Такое мнение высказал в субботу в беседе с ТАСС руководитель Центра политической конъюнктуры, политолог Алексей Чеснаков.

"Принципиально важный посыл - необходимость обеспечения стабильности в стране, надежности власти, развития России как державы XXI века, снятия различных ограничений для этого развития, и отказа от различного рода преград, чтобы Россия была современной, свободной и динамично развивающейся страной", - сказал Чеснаков.

По его мнению, партия "Единая Россия" сегодня имеет конституционное большинство, которое способно гарантировать принятие любых законов для обеспечения развития страны. "Партии ["Единой России"] важно прислушиваться к любым конкретным предложениям президента, к его различным инициативам и принимать их к реализации", - добавил политолог.

Президент холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко отметил, что Путин в своем выступлении показал, что опирается на партию "Единая Россия". "Есть техническая специфика, связанная с электоратом, - база Владимира Путина шире, чем база "Единой России". Но в то же время "Единая Россия" - это та политическая сила, на которую президент опирается", - отметил политолог.

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с речью на съезде партии "Единая Россия", где указал на приоритеты развития России. В частности, Путин призвал честно обозначить стоящие перед страной проблемы и настойчиво устранять все то, что мешает развитию страны. Вместе с тем президент отметил, что стране предстоит кардинально обновить инфраструктуру, а также повысить эффективность и производительность труда. По его мнению, к России нужно относиться как к молодой и устремленной в будущее стране.