Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 58.32
€ 69.13
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев: "Единая Россия" выполнит все задачи, поставленные президентом

Политика
23 декабря, 16:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС

По словам премьер-министра, у членов партии "есть воля и желание этим заниматься"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. "Единая Россия" выполнит все задачи по развитию страны, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил председатель партии, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, закрывая пленарное заседание съезда единоросов.

Он отметил, что на съезде были рассмотрены все вопросы повестки, в том числе главный вопрос - о поддержке кандидата на должность президента на выборах в марте 2018 года.

"Уверен, что все те задачи, которые были поставлены президентом, которые мы с вами обсуждали в этом зале, будут исполнены - именно потому, что у нас есть воля и желание этим заниматься. Мы хотим, чтобы наша страна развивалась, мы хотим, чтобы все было хорошо", - обратился председатель партии к участникам съезда.

Медведев также поздравил однопартийцев с наступающими новогодними праздниками.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Единая Россия" XVII съезд "Единой России"
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меркель и Макрон призвали вернуть российских военных в СЦКК
2
"Барселона" разгромила мадридский "Реал" в матче чемпионата Испании
3
Биография директора совхоза им. Ленина Павла Грудинина
4
Биография телеведущей Ксении Собчак
5
МИД РФ: США переступили черту, объявив о намерении передать Украине летальные вооружения
6
Пенсионный фонд перечислит пенсии до Нового года
7
Чем запомнились первые дела Всероссийской чрезвычайной комиссии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама