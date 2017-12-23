Медведев: "Единая Россия" выполнит все задачи, поставленные президентом

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. "Единая Россия" выполнит все задачи по развитию страны, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил председатель партии, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, закрывая пленарное заседание съезда единоросов.

Он отметил, что на съезде были рассмотрены все вопросы повестки, в том числе главный вопрос - о поддержке кандидата на должность президента на выборах в марте 2018 года.

"Уверен, что все те задачи, которые были поставлены президентом, которые мы с вами обсуждали в этом зале, будут исполнены - именно потому, что у нас есть воля и желание этим заниматься. Мы хотим, чтобы наша страна развивалась, мы хотим, чтобы все было хорошо", - обратился председатель партии к участникам съезда.

Медведев также поздравил однопартийцев с наступающими новогодними праздниками.