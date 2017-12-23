Путин заявил, что политика государства должна быть нацелена на сбережение нации

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Политика российского государства в экономике, социальной сфере и других областях должна быть нацелена на сбережение нации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на XVII съезде партии "Единая Россия".

"Вся политика, вся наша работа в экономике, в социальной сфере, в других областях должна быть нацелена на сбережение нации, на решение задач демократического развития", - сказал Путин.

К таким задачам, по словам главы государства относится развитие здравоохранение и продвижение ценностей здорового, активного образа жизни, снижение смертности и увеличение средней продолжительности жизни.

Кроме того, по словам президента, необходимо строить новые школы и детские сады, формировать современную среду для жизни в городах и поселках, развивать инфраструктуру, дороги, ЖКХ и качественное доступное жилье. Путин подчеркнул, что необходимо ликвидировать последствия тяжелых демографических провалов, с которыми столкнулась Россия в прошлом веке и добиться роста численности населения страны.

"Именно на это и направлены наши новые дополнительные меры по поддержке материнства и детства, семей с детьми", - заявил российский лидер.

Возможности для развития

Кроме того, президент отметил, что возможности для развития должны быть обеспечены для всех жителей России.

"Хочу особо отметить и обратить ваше внимание, что необратимость достижений и перемен - это наша готовность ответить на глобальные вызовы, защитить российскую государственность, жизнь и безопасность людей от угрозы потрясений, создать условия для роста благополучия граждан. Достойное место в будущем должно быть обеспечено для всех. Мы должны и дальше открывать широкие возможности для успеха и самореализации каждого человека", - заявил он.

По словам, главы государства, "каким будет будущее РФ зависит от нашей способности обеспечить необходимые перемены, сберечь и приумножить уже достигнутое за последние годы". Путин добавил, что главная ответственность власти перед гражданами состоит в том, чтобы обеспечить преемственность, устойчивость и непрерывность развития, "это историческая задача для всех конструктивных, созидательных политических и общественных сил".

"Это означает, что при всей разнице взглядов, подходов, предлагаемых решений по развитию страны ориентиром для нас должны служить права и свободы граждан, долгосрочные интересы России и прочность нашей государственности", - заявил Путин. Он подчеркнул, что "только в условиях общенационального согласия мы сможем добиться реализации намеченных планов".

Борьба с бедностью

Работа по решению проблемы бедности в РФ будет продолжена, но нельзя давать жителям страны несбыточные обещания. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на съезде партии "Единая Россия".

"Нам нужно добиться долгосрочного устойчивого повышения реальных доходов граждан, увеличить пенсии и социальную поддержку. Безусловно, нужно продолжить работу по снижению количества людей, имеющих доходы ниже прожиточного минимума. Снизить бедность, уровень и массовость, масштаб которой представляет угрозу для стабильности и единства нашего общества", - сказал глава государства. При этом, по словам президента, нельзя давать несбыточных обещаний и разбрасываться деньгами, как это произошло в начале 90-х годов.

Тогда, напомнил Путин, под давлением обстоятельств парламент и правительство принимали часто неисполнимые решения. Это привело к тому, что в 2000-х годах 21 века в России за чертой бедности оказались свыше 40 млн человек. "Сегодня это почти 20 млн человек. Но и это недопустимо много. У нас был период, когда мы вышли на 15 млн человек", - сказал Путин, отметив, что сохранить этот результат помешали кризисные явления, внешние ограничения , спад на мировых рынках, и падение спроса на продукцию российских поставщиков. "Сейчас Россия вышла из рецессии. Мы вышли на этап устойчивого роста экономики. И, опираясь на рост экономики, на рост производительности труда, мы должны таргетировать бедность. Делать это так, как мы таргетировали инфляцию", - заметил президент.

"Нетерпимой должна быть ситуация, когда человек с востребованной профессией, квалификацией за свой труд получает мизерную зарплату, буквально сводит концы с концами", - добавил он.

Взаимоотношения с другими странами

Путин отметил, что Россия готова выстраивать работу со всеми странами на принципах доверия и равноправия, но не будет жертвовать безопасностью своих граждан и национальными интересами.

"Мы продолжим открытую и честную внешнюю политику, вместе с партнерами будем укреплять Евразийский экономический союз, продвигать нашу инициативу по формированию нового широкого интеграционного контура - большого евразийского партнерства. Готовы работать со всеми странами и на Западе, и на Востоке на принципах доверия и равноправия, но никогда не будем жертвовать безопасностью наших граждан и национальными интересами нашего народа", - сказал Путин.

"Мы не ищем и не будем искать конфронтации с кем бы то ни было!", - подчеркнул Путин.