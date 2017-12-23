"Единая Россия" пообещала всемерную поддержку Владимиру Путину

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выступил в субботу на XVII съезде партии "Единая Россия" с речью, которую политики уже расценили как программную. В ней он обозначил пути дальнейшего развития страны. Глава государства заявил о необходимости работать на благо жителей России, но призвал единороссов не давать людям несбыточные обещания. На съезде также выступил лидер партии, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который пообещал Путину поддержку партии на президентских выборах и выразил надежду на его безусловную победу.

Устранять проблемы

Выступая перед единороссами, Путин подчеркнул необходимость "честно обозначить нерешенные проблемы, настойчиво их решать, устраняя то, что мешает идти вперед, ставить перед собой еще более масштабные цели и добиваться результатов". То, что уже сделано, он назвал "фундаментом, но не гарантией дальнейшего успешного развития". Имея амбициозные цели, нужно понимать, что, возможно, что-то сделать не удастся, "но еще хуже - не ставить перед собой эти амбициозные цели, тогда уж точно ничего не получится", сказал президент.

Говоря о бедности в России, он заверил, что работа по решению этой проблемы будет продолжена, тем более что нынешний масштаб бедности "представляет угрозу для стабильности и единства нашего общества". При этом, по словам президента, нельзя давать несбыточных обещаний и разбрасываться деньгами, как это произошло в начале 1990-х годов.

Политика российского государства в экономике, социальной сфере и других областях должна быть нацелена на сбережение нации, указал Путин. В числе основных стоящих перед государством задач он назвал развитие здравоохранения и продвижение ценностей здорового, активного образа жизни, снижение смертности и увеличение средней продолжительности жизни. Кроме того, по словам президента, необходимо строить новые школы и детские сады, формировать современную среду для жизни в городах и поселках, развивать инфраструктуру, дороги, ЖКХ и качественное доступное жилье. Путин подчеркнул необходимость ликвидации последствий тяжелых демографических провалов, с которыми столкнулась Россия в прошлом веке.

Интересами не пожертвуем

Затронув вопросы международного сотрудничества, Путин подчеркнул, что Россия готова выстраивать работу со всеми странами на принципах доверия и равноправия. "Мы продолжим открытую и честную внешнюю политику, вместе с партнерами будем укреплять Евразийский экономический союз, продвигать нашу инициативу по формированию нового широкого интеграционного контура - большого евразийского партнерства. Готовы работать со всеми странами и на Западе, и на Востоке на принципах доверия и равноправия, но никогда не будем жертвовать безопасностью наших граждан и национальными интересами нашего народа", - сказал Путин.

"Мы не ищем и не будем искать конфронтации с кем бы то ни было", - подчеркнул президент.

"Любимая бабушка"

Владимир Путин поблагодарил партийцев за поддержку и перечислил задачи, которые необходимо решить вместе. "Россия - это страна с тысячелетней историей, но мы не должны к ней относиться, как к любимой бабушке: вовремя давать ей лекарства, чтобы у нее ничего не болело, и на этом ограничиться. Совсем нет! Мы должны сделать Россию молодой, устремленной вперед!" - уверен президент.

"С каждым новым поколением она такой и становится", - подчеркнул Путин.

Он указал на необходимость придать экономике инновационный характер, развивать цифровизацию, биотехнологии. "Не могут сделать этого больные, необразованные люди, в современном мире это все напрямую связано между собой", - пояснил глава государства.

От победы к победе

Президент выразил уверенность в том, что "нет никакой силы, способной остановить движение России вперед". "Мы будем идти от победы к победе!" - сказал глава государства.

Путин обратил внимание, что "Россия - это миллионы очень разных людей со своими радостями, трудностями, проблемами". "Они работают, трудятся, создают семьи, воспитывают детей, а значит, и наша тысячелетняя история продолжается", - подчеркнул российский лидер.

По его словам, самой надежной гарантией достойного, прорывного и необратимого развития страны являются "наша совместная работа, воля, энергия и ответственность за настоящее и будущее России". "Я уверен в нашем успехе, потому что с нами - миллионы граждан России, мы вместе, мы идем вперед!" - обратился президент к единороссам.

Окажем поддержку

Выступивший на съезде вслед за президентом премьер-министр, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что партия приветствует решение Владимира Путина идти на выборы президента РФ в 2018 году в качестве самовыдвиженца. "Мы окажем Вам, Владимир Владимирович, всю возможную поддержку. И сейчас, и в будущем!" - пообещал Медведев, обращаясь к Путину.

"Единая Россия" - это конституционное большинство в Государственной думе, уверенное большинство в региональных парламентах и в подавляющем большинстве муниципалитетов. То есть всю вертикаль законодательной власти охватывает наша партия. Мы - это более двух миллионов двухсот тысяч членов партии и около девятисот тысяч ее сторонников. У нас почти 90 тысяч первичных организаций по всей стране", - констатировал Медведев.

Премьер также признался, что испытывает особые чувства от того, что жители Крыма впервые примут участие в выборах президента РФ в 2018 году.

Работа партии

"Единая Россия" не просто политическая сила. Мы - партия, которая представляет всю страну", - сказал Медведев, заверив, что партийцы работают для всех граждан страны и едины в стремлении сделать Россию успешной и процветающей.

Он напомнил, что 9 сентября 2018 года в России пройдет единый день голосования в 46 регионах. "Мы обязаны показать достойный результат, - потребовал он. - Подтвердить свое право на политическое лидерство. И, конечно, вновь заявить о себе, как о ведущей политической силе нашей страны".

Медведев призвал также совершенствовать процедуру предварительного голосования, сделав его максимально широким и открытым. "Предлагаю уже следующий единый день предварительного голосования (3 июня) проводить по единой схеме во всех населенных пунктах, где живет больше тысячи человек", - заявил он. "Выдвигаться смогут члены "Единой России", других партий, если захотят в этом принять участие, и самовыдвиженцы. Поддержать своего кандидата получит шанс любой человек, у которого есть право голоса, а победители войдут в предвыборные списки "Единой России", - пояснил премьер, выразив уверенность, что конкуренция будет серьезной.

Лидер партии отметил необходимость уделить особое внимание партийной учебе. "В результате того же предварительного голосования в партию приходят люди без какого-либо опыта партийной работы, не знакомые с ее спецификой, - пояснил он. - С одной стороны, это свежий взгляд на многие вещи. С другой - такие люди только включаются в работу".

Медведев призвал расширить список тех, для кого будут доступны обучающие программы.

Кроме того, по его мнению, в каждом региональном отделении партии должен появиться специалист по работе с социальными сетями. Соцсети, указал премьер, уже "стали самостоятельной и, наверное, очень удобной площадкой общения партии с избирателями". Он призвал делать это общение более интересным и завоевывать с его помощью новую аудиторию.

Закрывая пленарное заседание съезда единороссов, Медведев заверил, что партия выполнит все задачи по развитию страны, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным.

Кадровые вопросы "Единой России"

Делегаты съезда решили ряд кадровых вопросов. Так, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, с октября 2017 года исполнявший обязанности секретаря Генсовета "Единой России", избран на этот пост.

Кроме того, съезд обновил состав Высшего совета партии. В состав этого руководящего партийного органа путем открытого голосования были избраны 12 новых членов. Среди них депутаты Госдумы Андрей Исаев, Отари Аршба и Адальби Шхагошев, член Совета Федерации Франц Клинцевич, экс-глава фракции "Единой России" в Госдуме, временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев, глава администрации Выборгского района Ленинградской области Геннадий Орлов. В Высший совет вошли также президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, ректор МГТУ имени Баумана Анатолий Александров, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов, тележурналист Арина Шарапова, гендиректор союза "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Роберт Уразов, актер и режиссер Сергей Безруков.

Включиться в реализацию

"Сегодняшнее выступление Владимира Владимировича Путина на съезде "Единой России" однозначно можно считать программным", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин журналистам. "Задача каждого из нас - осознавая важность поставленных целей, включиться в его избирательную кампанию через реализацию тех задач, которые он обозначил в своей программной речи", - добавил он.

Володин назвал очень правильным решение Путина выдвинуться народным кандидатом. "Опираясь на широкие слои населения как надпартийный кандидат, он сможет более эффективно решать задачи, стоящие перед страной, и сделать Россию процветающим и сильным государством", - считает он.

По мнению спикера, в речи главы государства "был прямой посыл парламенту об ответственности за принимаемые решения, их качество и целесообразность". "Ну и, конечно, центральной темой выступления Владимира Владимировича стал разговор с политической элитой о необходимости постоянного диалога с людьми: мы должны слышать наших граждан и не бронзоветь", - указал он.

По мнению руководителя Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, принципиально важный посыл в речи Путина - "необходимость обеспечения стабильности в стране, надежности власти, развития России как державы XXI века, снятия различных ограничений для этого развития и отказа от различного рода преград, чтобы Россия была современной, свободной и динамично развивающейся страной".

В свою очередь президент холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко отметил, что "есть техническая специфика, связанная с электоратом, - база Владимира Путина шире, чем база "Единой России". "Но в то же время "Единая Россия" - это та политическая сила, на которую президент опирается", - сказал политолог.