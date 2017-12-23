Володин считает задачей каждого включиться в реализацию целей, поставленных в речи Путина

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает задачей каждого включиться в реализацию целей, поставленных в программой речи президента Владимира Путина, прозвучавшей в субботу на съезде "Единой России".

"Сегодняшнее выступление Владимира Владимировича Путина на съезде "Единой России" однозначно можно считать программным", - сказал спикер журналистам. "Задача каждого из нас - осознавая важность поставленных целей, включиться в его избирательную кампанию через реализацию тех задач, которые он обозначил в своей программной речи", - добавил он.

Володин назвал очень правильным решение Путина выдвинуться народным кандидатом. "Опираясь на широкие слои населения как надпартийный кандидат, он сможет более эффективно решать задачи, стоящие перед страной, и сделать Россию процветающим и сильным государством", - считает он.

Глава нижней палаты парламента РФ обратил внимание, что президент определил цели, задачи и свое видение развития страны. "Россия должна быть справедливым государством с гибкой политической системой, способной противостоять вызовам, с высокотехнологичной экономикой, эффективной медициной и качественным образованием. Для этого нужно многое сделать и прежде всего сделать все, чтобы Россия, несмотря на свою тысячелетнюю историю, была открытой ко всему новому", - добавил он.

По мнению спикера, в речи главы государства "был прямой посыл парламенту об ответственности за принимаемые решения, их качество и целесообразность". "Ну и, конечно, центральной темой выступления Владимира Владимировича стал разговор с политической элитой о необходимости постоянного диалога с людьми: мы должны слышать наших граждан и не бронзоветь", - указал он.

"Многие страны мира сегодня испытывают кризис власти из-за отсутствия сильных лидеров. Нашей стране повезло, у нас такой лидер есть. Это наш президент - Владимир Владимирович Путин", - заключил Володин.