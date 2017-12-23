Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 58.32
€ 69.13
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Володин считает задачей каждого включиться в реализацию целей, поставленных в речи Путина

Политика
23 декабря, 17:06 UTC+3 МОСКВА 23, декабря. /ТАСС

По мнению спикера Госдумы, в речи главы государства "был прямой посыл парламенту об ответственности за принимаемые решения, их качество и целесообразность"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает задачей каждого включиться в реализацию целей, поставленных в программой речи президента Владимира Путина, прозвучавшей в субботу на съезде "Единой России".

Смотрите также

Эксперт: обеспечение стабильности и развития были главным посылом выступления Путина

Медведев: "Единая Россия" выполнит все задачи, поставленные президентом

Путин считает, что молодежь в РФ должна иметь равные возможности для самореализации

"Сегодняшнее выступление Владимира Владимировича Путина на съезде "Единой России" однозначно можно считать программным", - сказал спикер журналистам. "Задача каждого из нас - осознавая важность поставленных целей, включиться в его избирательную кампанию через реализацию тех задач, которые он обозначил в своей программной речи", - добавил он.

Володин назвал очень правильным решение Путина выдвинуться народным кандидатом. "Опираясь на широкие слои населения как надпартийный кандидат, он сможет более эффективно решать задачи, стоящие перед страной, и сделать Россию процветающим и сильным государством", - считает он.

Глава нижней палаты парламента РФ обратил внимание, что президент определил цели, задачи и свое видение развития страны. "Россия должна быть справедливым государством с гибкой политической системой, способной противостоять вызовам, с высокотехнологичной экономикой, эффективной медициной и качественным образованием. Для этого нужно многое сделать и прежде всего сделать все, чтобы Россия, несмотря на свою тысячелетнюю историю, была открытой ко всему новому", - добавил он.

По мнению спикера, в речи главы государства "был прямой посыл парламенту об ответственности за принимаемые решения, их качество и целесообразность". "Ну и, конечно, центральной темой выступления Владимира Владимировича стал разговор с политической элитой о необходимости постоянного диалога с людьми: мы должны слышать наших граждан и не бронзоветь", - указал он.

"Многие страны мира сегодня испытывают кризис власти из-за отсутствия сильных лидеров. Нашей стране повезло, у нас такой лидер есть. Это наш президент - Владимир Владимирович Путин", - заключил Володин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Единая Россия" XVII съезд "Единой России"
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Володин, Вячеслав Викторович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пресс-служба Яценюка подтвердила его задержание в Женеве
2
Пенсионный фонд перечислит пенсии до Нового года
3
Толстой пообещал зеркально ответить на возможный отзыв лицензии у RT во Франции
4
Чем запомнились первые дела Всероссийской чрезвычайной комиссии
5
МИД РФ: США переступили черту, объявив о намерении передать Украине летальные вооружения
6
Меркель и Макрон призвали вернуть российских военных в СЦКК
7
Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
Темы дня
Новости партнеров
Реклама