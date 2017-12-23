Медведев: "Единая Россия" сделает праймериз максимально открытыми и широкими

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. "Единая Россия" будет совершенствовать процедуру предварительного голосования, сделав его максимально широким и открытым. Об этом заявил председатель партии, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Предлагаю уже следующий Единый день предварительного голосования (3 июня) проводить по единой схеме во всех населенных пунктах, где живет больше 1 тыс. человек", - заявил он на съезде партии. При этом он подчеркнул, что нужно будет выбрать максимально открытую модель - "с участием всех зарегистрированных кандидатов".

"Выдвигаться смогут члены "Единой России", других партий, если захотят в этом принять участие, и самовыдвиженцы. Поддержать своего кандидата получит шанс любой человек, у которого есть право голоса, а победители войдут в предвыборные списки "Единой России", - пояснил премьер.

По словам председателя партии, "таким образом во всех регионах люди сами определят, кого они хотят видеть кандидатами от нашей партии на выборах".

"Я уверен, что конкуренция будет серьезной", - заявил Медведев. "Все, кто собирается участвовать в предварительном голосовании, должны хорошо подготовиться к обязательным публичным дебатам и встречам с избирателями. От этого будет зависеть ваш успех", - предупредил он. "А "Единая Россия" должна сделать все, чтобы обеспечить 100% соответствие своих предвыборных списков результатам праймериз", - заявил Медведев.

Повышение эффективности работы

Он добавил, что "Единая Россия" втрое сократит число межрегиональных координационных советов для повышения эффективности работы. "Ключевую роль (в работе партии в регионах) играют межрегиональные координационные советы. 26 таких советов координируют работу всех региональных отделений", - напомнил премьер. "Скажем прямо - это много, поэтому сделаем всего восемь межрегиональных координационных советов - по числу федеральных округов", - заявил Медведев. "Это поможет сделать работу более четкой", - считает председатель партии.

"Советы будут плотно работать с полномочными представителями президента. И давайте будем откровенны - в таком случае они не будут попадать под иногда избыточное влияние региональных элит, которые нередко пытаются использовать партию в собственных целях", - отметил Медведев.

Руководители межрегиональных координационных советов "Единой России", число которых решено сократить до восьми, войдут в президиум генсовета партии.

"Считаю, что межрегиональные координационные советы должны стать кадровым лифтом для активистов из регионов, поэтому сегодня съезд проголосует за решение о том, чтобы ввести глав всех 8 МКС в президиум генерального совета партии", - заявил Медведев.

Он напомнил, что партия ежегодно проводит ротацию кадров, а во всех региональных отделениях уже прошли партийные конференции и состоялись кадровые перестановки.

"При этом мы, как и прежде, будем ориентироваться не на звания, статус или имя претендентов, а именно на его способность нести партийную нагрузку", - заявил председатель партии. "За каждым членом высшего и генерального советов закреплен конкретный участок работы, и мы ждем, что он будет выполнять её ответственно", - подчеркнул он.

Система контрольно-надзорных органов

Глава кабмина также заявил, что государство должно выстроить умную систему контрольно-надзорных органов. Он отметил, что работа над повышением качества государственного управления и реформа контрольно-надзорных органов является одним из приоритетов для партии.

"Основная цель госконтроля - обеспечение безопасности жизни и здоровья людей", - отметил он. "Сейчас мы видим, как за короткий период времени за счет мобилизации административного и управленческого ресурсов консервативная, инертная система госконтроля начала меняться", - подчеркнул Медведев. "Приоритет изменений - построение умной, партнерской системы, основанной на современных управленческих и информационных технологиях", - заявил он.

Медведев отметил, что "Единая Россия" может не только выполнять свои проекты в социальной сфере, но и оказывать экспертную поддержку по этим вопросам тем гражданам, которые в ней нуждаются.

"Важным инструментом реализации программы партии стали партийные проекты", - сказал он, напомнив, что они были оптимизированы и укрупнены для повышения эффективности. По мнению премьера, это позволит улучшить систему администрирования проектов и сконцентрироваться на самых актуальных вопросах.

Медведев напомнил, в частности, о таких проектах как "Крепкая семья" и "Здоровое будущее". По словам премьера, партия может "организовать экспертную поддержку, привлечь специалистов и общественные организации к решению того или иного вопроса".

В качестве еще одного примера Медведев назвал проект, направленный на решение проблемы очередности в ясельные группы детских садов. "Мы уже создали более 1 млн дополнительных мест в предыдущие годы в детсадах для детей от трех до семи лет. Уверен, что и проблему яслей мы решим", - заявил председатель партии.

Премьер-министр заявил, что в приемные "Единой России" в 2017 году обратились уже 2,5 млн человек, что на 700 тыс. превышает показатель 2016 года. "С каждым годом все больше людей обращаются в партию за помощью, - заявил он на съезде "Единой России". - В этом году это почти 2,5 млн человек. Это на 700 тыс. человек больше, чем в предыдущий период, этим доверием надо обязательно дорожить".

Медведев отметил необходимость совершенствовать работу общественных приемных, которые остаются главным каналом диалога с людьми. Он напомнил, что партия открыла в стране 85 региональных и более 2,5 тыс. местных приемных. "Мы помогаем по всем вопросам, - подчеркнул Медведев. - Если нужно, человек получает юридическую консультацию, разъяснения по любой тематике - от жилищно-коммунального сектора до здравоохранения и рынка труда. Наши специалисты рассказывают, как избежать ненужной бумажной волокиты, как лучше поступить в той или иной ситуации. Ну и просто - как добиться справедливости". "И это, надо признаться, работает, - добавил председатель партии. - Очень ценно, что нам в этом доверяют".

Общение с избирателями

Глава кабмина добавил, что в каждом региональном отделении партии должен появиться специалист по работе с социальными сетями. "В каждом региональном отделении должен появиться свой специалист по мониторингу и работе в социальных сетях", - отметил он.

По словам Медведева, соцсети уже "стали самостоятельной и, наверное, очень удобной площадкой общения партии с избирателями". Он призвал делать это общение более интересным и завоевывать с его помощью новую аудиторию, а также рассказывать людям о делах партии.

Председатель "Единой России" отметил необходимость уделить особое внимание партийной учебе. "В результате того же предварительного голосования в партию приходят люди без какого-либо опыта партийной работы, не знакомые с ее спецификой, - пояснил он. - С одной стороны, это свежий взгляд на многие вещи. С другой - такие люди только включаются в работу".

Медведев призвал расширить список тех, для кого будут доступны обучающие программы. "Будем вовлекать не только секретарей и руководителей исполкомов региональных отделений, но и обычных членов партии, - подчеркнул он. - Я думаю, что это будет интересно и полезно".

Состав Высшего совета партии

Съезд "Единой России" на съезде в субботу обновил состав Высшего совета партии.

В состав этого руководящего партийного органа были избраны 12 новых членов. Среди них - депутаты Госдумы Андрей Исаев, Отари Аршба и Адальби Шхагошев, член Совета Федерации Франц Клинцевич, экс-глава фракции "Единой России" в Госдуме, временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев, глава администрации Выборгского района Ленинградской области Геннадий Орлов.

В Высший совет вошли также президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, ректор МГТУ имени Баумана Анатолий Александров, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов, тележурналист Арина Шарапова, гендиректор союза "Молодые профессионалы" (Worldskills Russia) Роберт Уразов, актер и режиссер Сергей Безруков.

О Высшем совете

Высший совет отвечает "за стратегическое направление" развития партии. Его количественный и персональный состав определяется съездом партии, избирается Высший совет из числа выдающихся граждан РФ, имеющих большой авторитет в российском обществе, на международной арене, в том числе не являющихся членами партии (в отличие от Генсовета, куда входят только обладатели партийного билета).

В последний раз Высший совет переизбирался на съезде в январе 2017 года. Из утвержденного состава в 100 человек в Высший совет вошли в общей сложности 90 человек, еще 10 мест остались вакантными: их оставили для тех, кто покажет в последующем "наилучшие результаты в партийной работе".

Высший совет возглавляет Борис Грызлов.