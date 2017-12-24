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ЦИК: подача документов не делает желающих идти в президенты кандидатами

Политика
24 декабря, 21:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС

Представитель комиссии отметил, что решение о регистрации кандидата или об отказе в регистрации будет принято после всестороннего рассмотрения документов

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МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Представление в Центризбирком документов желающими баллотироваться в президенты России, включая предпринимателя Сергея Полонского, блогера Алексея Навального и журналиста Олега Лурье, не означает их автоматического превращения в кандидатов на выборах. Об этом заявил журналистам в воскресенье секретарь рабочей группы по приему и проверке избирательных документов, член ЦИК Евгений Шевченко.

"Факт доставки в ЦИК России документов желающими принять участие в избирательной кампании по выборам президента России не означает автоматического превращения их в кандидатов на выборах", - сказал Шевченко, комментируя процедуру приема документов в Центризбиркоме.

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"Центральная избирательная комиссия РФ принимает к рассмотрению документы от всех граждан, изъявивших желание участвовать в избирательной кампании по выборам президента РФ. Однако просто представление документов в ЦИК России не означает, что все граждане, желающие принять участие в избирательной кампании, будут в ней участвовать в качестве кандидатов", - пояснил секретарь рабочей группы.

Он отметил, что все документы, поступившие от любого гражданина на рассмотрение в Центризбирком, "проходят обязательную проверку на полноту представленных сведений, которая в том числе включает в себя запросы в государственные органы о достоверности предоставленной информации".

Шевченко напомнил, что основаниями для отказа в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвиженцев, могут быть отсутствие документов, предусмотренных законом, нарушение процедуры выдвижения, несоответствие заявителя требованиям закона, предъявляемым к кандидату. Отсутствие пассивного избирательного права может быть связано с отсутствием российского гражданства, возрастом менее 35 лет, а также наличием непогашенной судимости по особо тяжким статьям Уголовного кодекса.

"Только после всестороннего рассмотрения представленных документов и их проверки ЦИК России сможет принять решение, официально зарегистрировать кандидата на выборах либо отказать. Любые другие трактовки лишь вводят избирателей в заблуждение", - заключил Шевченко.

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