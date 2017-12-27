Путин: уходящий год запомнится как важный этап в истории России

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Уходящий год запомнится как важный этап в истории России, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на приеме в честь Нового года в Кремле. Глава государства отметил, что впереди перед страной стоит много задач, однако он выразил уверенность в том, что Россия справится с ними.

"Уходящий год для каждого человека, для каждой семьи был, разумеется, своим. Кто-то назовет его удачным. Кто-то - непростым, временем преодоления трудностей", - заявил Путин. "Но каждый из нас, уверен, стремился к достижению намеченных планов, стремился сделать что-то хорошее для страны, для людей вокруг нас, для своих близких, для тех, кто рядом и нуждается в нашей помощи и поддержке", - отметил он.

"Сам путь к поставленной цели, достижение этих результатов, движение вперед, готовность приносить пользу - это всегда развитие, это приобретение опыта и знаний, проявление настойчивости и решимости, смелости и ответственности", - подчеркнул президент.

Путин поблагодарил присутствующих за труд и отметил, что "наш путь - это путь приобретения знаний и ответственных дел", а также пожелал всем успехов в новом году.

"Пусть уходящий год запомнится как еще один важный, значимый этап жизни", - пожелал Путин. "Мы его провожаем в историю и понимаем, что впереди много новых забот, дел, масштабных планов", - сказал он. "Уверен, вместе мы обязательно добьемся успеха, решим самые сложные задачи. Все в наших руках - и все зависит только от нас!" - заявил глава государства.

Новогодняя программа в Кремле

Перед началом приема Путин также встретился с избранными 10 сентября 2017 года главами регионов, а также вышедшими в отставку руководителями этих субъектов.

Гости Государственного Кремлевского Дворца также смогли прослушать выступление Детского хора России под руководством народного артиста России Валерия Гергиева, который представил программу "Зимняя сказка". Инструментальное сопровождение обеспечил Симфонический оркестр Министерства обороны РФ.

В программу "Зимняя сказка" вошли широко известные произведения: "С чего начинается Родина", "Зимняя сказка", "Кабы не было зимы", "Вместе весело шагать", "Пусть всегда будет солнце" и многие другие.

Хор основан в 2013 году по итогам конкурсного отбора детей в возрасте от 9 до 14 лет. В состав хора включена тысяча одаренных вокалистов из всех регионов РФ и ведущих хоровых образовательных учреждений, отмечает официальный сайт коллектива.

Перед началом концерта в фойе гостей встречали музыканты оркестра МЧС, исполняя популярные новогодние мелодии.