Постпред РФ при ЕС: вероятность отмены санкций против России в 2018 году существует

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов считает, что существует вероятность отмены санкций ЕС против России в 2018 году. Об этом дипломат сказал в интервью газете "Известия".

"Я не хотел бы заниматься прогнозированием и тем более гаданием. Вероятность есть. Насколько она велика, покажет наступающий год", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном снятии санкций.

Чижов подчеркнул, что для пересмотра санкционной политики ЕС необходимо накопить достаточно "политической воли".

Политическое заключение о продлении экономических санкций в отношении РФ было принято на саммите ЕС 14-15 декабря в Брюсселе, официально решение вступило в силу 22 декабря.

В марте 2015 года лидеры ЕС на плановом саммите увязали решение об отмене экономических санкций в отношении России с полным выполнением минских соглашений. Теперь продление ограничительных мер происходит по этому формальному признаку, без обсуждений, какая из сторон саботирует выполнение договоренностей.