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ЦИК: о намерении участвовать в выборах-2018 уведомили 21 партия и 30 самовыдвиженцев

Политика
28 декабря, 14:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС

Шесть партий прошли процедуру регистрации уполномоченных

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. ЦИК РФ получил уведомления о проведении съездов по выдвижению кандидатов на выборы президента от 21 партии и уведомления о проведении 30 собраний в поддержку самовыдвиженцев. Об этом сообщила в четверг председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

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"Всего с 18 декабря в ЦИК поступили уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов, от 51 субъекта - от 21 партии и 30 самовыдвиженцев", - сказала она на заседании комиссии.

Памфилова уточнила, что шесть партий уже успешно прошли процедуру регистрации уполномоченных, пять кандидатов от этих партий уже открыли специальные избирательные счета. Из них один кандидат - лидер ЛДПР Владимир Жириновский - уже подал документы на регистрацию, сообщила глава ЦИК.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

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