Путин поздравил Трампа с Рождеством и наступающим Новым годом

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Равноправие и взаимное уважение должны быть основой для развития отношений России и США, а конструктивный диалог между Москвой и Вашингтоном необходим для укрепления стратегической стабильности в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Рождеством и наступающим Новым годом своему американскому коллеге Дональду Трампу.

"В поздравлении на имя президента Соединенных Штатов Америки Д. Трампа, в частности, отмечается, что, по убеждению российского лидера, в нынешней непростой международной обстановке выстраивание конструктивного российско-американского диалога особенно востребовано в целях укрепления стратегической стабильности в мире и нахождения оптимальных ответов на глобальные вызовы и угрозы. Президент России подчеркнул важность того, чтобы основой для развития отношений между нашими странами стали принципы равноправия и взаимного уважения", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

"Это позволило бы продвинуться в построении прагматичного сотрудничества, ориентированного на долгосрочную перспективу", - приводятся в сообщении слова Путина.

За год пребывания Трампа на посту главы США лидеры двух стран провели несколько телефонных переговоров, а также дважды встречались. Их первая встреча состоялась 8 июля этого года на полях саммита G20. Эти переговоры стали одним из самых ожидаемых политических событий в мире, они продлились более двух часов. Вторая встреча лидеров двух стран должна была состояться на саммите АТЭС во Вьетнаме в ноябре, но из-за напряженного графика американского президента полноформатные переговоры не состоялись, политики смогли лишь несколько раз побеседовать "на ногах".