Путин: РФ будет и дальше помогать Сирии в защите суверенитета страны

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заверил своего сирийского коллегу Башара Асада, что РФ продолжит помогать Сирии в защите суверенитета, единства и территориальной целостности страны. Об этом, как сообщает пресс-служба Кремля, говорится в поздравительном послании главы российского государства, адресованном Асаду.

"Глава российского государства выразил искреннюю надежду на то, что в наступающем году в Сирии продолжатся коренные перемены к лучшему. Президент России отметил, что победа над террористами и скорейшая нормализация обстановки в САР отвечают интересам мира и безопасности всего региона Ближнего Востока", - сказано в сообщении.

"Путин подтвердил, что Россия будет и далее оказывать всяческое содействие Сирийской Арабской Республике в защите государственного суверенитета, единства и территориальной целостности, в продвижении процесса политического урегулирования, а также в усилиях по восстановлению национальной экономики", - отмечают в Кремле.