Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин поздравил руководство ряда стран Восточной Европы с Новым годом

Политика
30 декабря, 14:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, декабря. /ТАСС

Поздравления российского лидера получили президенты Венгрии, Сербии, Словении и Чехии

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, президентов Сербии, Словении и Чехии Александара Вучича, Борута Пахора и Милоша Земана. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

В частности, в праздничном послании главе венгерского правительства Орбану Путин "с удовлетворением отметил, что даже в нынешней непростой международной обстановке удается обеспечить конструктивное развитие российско-венгерских отношений". В поздравлении Земану президент РФ выразил уверенность в положительном влиянии договоренностей, достигнутых на двусторонней встречи в Сочи 21 ноября, на укрепление отношений между странами.

"В послании президенту Республики Словении Б. Пахору В. Путин подчеркнул, что в 2017 году российско-словенские отношения развивались в конструктивном ключе, и выразил убежденность в том, что совместная работа будет способствовать дальнейшему укреплению взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной и других областях на благо народов России и Словении", - говорится в сообщении.

Поздравляя Вучича, президент России подчеркнул, что в 2018 году рассчитывает на продолжение совместной работы по наращиванию двустороннего сотрудничества во всех сферах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Новый год и Рождество — 2018
Персоны
Земан, Милош Пахор, Борут Орбан, Виктор Вучич, Александар Путин, Владимир Владимирович
Страны
Чехия Сербия Россия Венгрия Словения
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роспотребнадзор назвал шаурму и салаты наиболее опасными блюдами новогоднего стола
2
Военные США отследили "Ангосат" и "Фрегат" на орбите
3
МИД РФ: Москва в полном объеме соблюдает санкционный режим в отношении Пхеньяна
4
МОК одобрил парадную форму российских спортсменов на Игры-2018
5
Путин ввел исключительное право российских судов на перевозку нефти и газа по Севморпути
6
Верховный суд России отказался допустить Навального до выборов президента
7
Собчак потратила на сбор подписей 3,65 млн рублей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама