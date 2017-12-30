Путин поздравил руководство ряда стран Восточной Европы с Новым годом

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, президентов Сербии, Словении и Чехии Александара Вучича, Борута Пахора и Милоша Земана. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

В частности, в праздничном послании главе венгерского правительства Орбану Путин "с удовлетворением отметил, что даже в нынешней непростой международной обстановке удается обеспечить конструктивное развитие российско-венгерских отношений". В поздравлении Земану президент РФ выразил уверенность в положительном влиянии договоренностей, достигнутых на двусторонней встречи в Сочи 21 ноября, на укрепление отношений между странами.

"В послании президенту Республики Словении Б. Пахору В. Путин подчеркнул, что в 2017 году российско-словенские отношения развивались в конструктивном ключе, и выразил убежденность в том, что совместная работа будет способствовать дальнейшему укреплению взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной и других областях на благо народов России и Словении", - говорится в сообщении.

Поздравляя Вучича, президент России подчеркнул, что в 2018 году рассчитывает на продолжение совместной работы по наращиванию двустороннего сотрудничества во всех сферах.