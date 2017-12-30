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Лавров заявил, что не обсуждал с Тиллерсоном "площадь Немцова" у посольства РФ

Политика
30 декабря, 17:11 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 30, декабря. /ТАСС

Глава МИД РФ опроверг сообщения радиостанции "Эхо Москвы"

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ВЛАДИВОСТОК, 30 декабря. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров удивлен сообщениями радиостанции "Эхо Москвы" о том, что он якобы просил госсекретаря Рекса Тиллерсона воспрепятствовать переименованию части улицы напротив посольства РФ в Вашингтоне. Об этом министр рассказал в интервью программе "Международная пилорама" на телеканале НТВ.

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"Недавно еще одно уважаемое СМИ - "Эхо Москвы" - объявило, что я умолял госсекретаря США Тиллерсона не называть участок улицы рядом с посольством России в Вашингтоне площадью Немцова, - сказал Лавров. - Я вообще эту тему ни с кем никогда не обсуждал. То, что "Эхо Москвы" запустило эту "информацию", меня удивляет. Люди, которые считают себя солидными журналистами, могли бы просто позвонить в МИД и уточнить, так или нет".

"Они говорят, что им сказали так в Госдепартаменте. Тогда вообще можно закрывать все остальные источники - Госдепартамент и баста!" - добавил глава российского МИД.

Ранее профильный комитет городского совета Вашингтона единогласно утвердил проект закона о переименовании части улицы напротив посольства РФ в память об убитом российском политике Борисе Немцове.

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