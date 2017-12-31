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Клинцевич: Трамп войдет в историю как президент США времен побед России в Сирии

Политика
31 декабря, 13:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, декабря. /ТАСС

Ранее американский лидер заявлял, что международная коалиция во главе с Соединенными Штатами отвоевала у ИГ почти 100% территории в Сирии и Ираке

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, заявивший о разгроме террористов в Сирии силами коалиции во главе с Соединенными Штатами, войдет в историю как американский президент времен побед России. Такое мнение высказал в воскресенье журналистам первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Как говорят у нас в России, опять двадцать пять. Видимо, Дональд Трамп очень хочет войти в историю как победитель [запрещенной в РФ террористической группировки] ИГ в Сирии и Ираке. Простим хозяину Белого дома эту его маленькую слабость... Дональд Трамп действительно войдет в историю как президент США времен великих побед России в Сирии" - сказал Клинцевич.

Ранее Трамп заявил, что международная коалиция во главе с Соединенными Штатами отвоевала у террористов группировки "Исламское государство" почти 100% территории в Сирии и Ираке.

Российские военные приступили к операции против запрещенных в РФ группировок ИГ и "Джебхат ан-Нусра" в Сирии 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента. В начале декабря уходящего года президент РФ Владимир Путин сообщил о полном разгроме ИГ в Сирийской Арабской Республике. 11 декабря, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, он отдал приказ о выводе российских войск из Сирии. При этом в стране продолжат функционировать две российские базы - Хмеймим и Тартус, а также Центр по примирению враждующих сторон.

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Персоны
Трамп, Дональд Путин, Владимир Владимирович
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