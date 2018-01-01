Лавров поздравил МИД Чехии с 25-летней годовщиной установления двусторонних отношений

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил главу МИД Чехии Мартина Стропницкого с 25-летней годовщиной установления отношений между странами. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте внешнеполитического ведомства в понедельник.

"Примите поздравления по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Чешской Республикой. Сложившиеся добрые традиции многолетнего продуктивного российско-чешского сотрудничества, межчеловеческого общения стали прочной основой взаимодействия наших стран на современном этапе", - говорится в тексте.

Как отметил Лавров, России и Чехии удалось в "непростые для международных отношений времена" сохранить "высокий уровень политического диалога", эффективное торгово-экономическое и культурно-гуманитарное партнерство.

"Убежден, что накопленный положительный опыт двустороннего сотрудничества будет способствовать дальнейшему развитию российско-чешских отношений на благо народов наших стран и укреплению стабильности и безопасности в Европе", - добавил глава российского МИД, пожелав Стропницкому здоровья и успеха, а чешскому народу - мира и благополучия.