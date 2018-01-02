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ЦИК РФ разрешил еще трем кандидатам в президенты открыть избирательный счет

Политика
2 января, 16:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, января. /ТАСС

Разрешение получили первый вице-президент агрохолдинга "Мортадель" Эльвира Агурбаш, председатель Партии социальных реформ Станислав Полищук, самовыдвиженец Владимир Михайлов

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© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании во вторник зарегистрировал уполномоченных трех кандидатов в президенты по финансовым вопросам и разрешил им открыть специальный избирательный счет.

Разрешение открыть избирательный счет для формирования избирательного фонда получили первый вице-президент агрохолдинга "Мортадель" Эльвира Агурбаш, председатель Партии социальных реформ Станислав Полищук, самовыдвиженец Владимир Михайлов, который возглавляет предприятие по изготовлению медицинской продукции и является депутатом Костромской облдумы.

Выдвинутому Партией социальной защиты психологу Михаилу Козлову ЦИК отказал в регистрации уполномоченных по финансовым вопросам из-за отсутствия на доверенностях уполномоченным печати для финансовых документов. При этом комиссия зарегистрировала уполномоченных Партии социальной защиты. Козлов или его представители могут донести необходимые доверенности, так как срок подачи документов для выдвижения кандидатами от партий истекает 12 января, самовыдвиженцев - 7 января.

Все кандидаты открывают специальный избирательный счет в отделении Сбербанка в Оружейном переулке в Москве. После этого они могут начать формировать избирательный фонд, размер которого не должен превышать 400 млн рублей. Изготовление подписных листов, работа сборщиков подписей, агитационные материалы должны оплачиваться только из избирательного фонда.

Для регистрации на выборах самовыдвиженцам необходимо собрать 300 тыс. подписей избирателей в свою поддержку, кандидатам от непарламентских партий - 100 тыс. Кандидаты от парламентских партий от сбора подписей освобождены. Представить в ЦИК подписи и документы для регистрации кандидаты могут до 31 января.

Ранее ЦИК разрешил открыть специальный избирательный счет президенту РФ Владимиру Путину, который участвует в выборах как самовыдвиженец, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который уже прошел этап регистрации, кандидату от КПРФ Павлу Грудинину, выдвинутой от "Гражданской инициативы" Ксении Собчак, кандидату от "Яблока" Григорию Явлинскому, бизнес-омбудсмену, председателю Партии роста Борису Титову и ряду других кандидатов. Выборы пройдут 18 марта.

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КПРФ ЛДПР "Яблоко" Выборы президента РФ - 2018 Партия роста ("Правое дело")
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Титов, Борис Юрьевич Собчак, Ксения Анатольевна Путин, Владимир Владимирович Явлинский, Григорий Алексеевич Жириновский, Владимир Вольфович
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