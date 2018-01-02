В ЦИК не поступала жалоба от штаба Собчак на ролик единороссов в поддержку Путина

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Центризбирком России не получал жалобу предвыборного штаба кандидата в президенты от "Гражданской инициативы" Ксении Собчак на видеоролик "Единой России" якобы в поддержку действующего главы государства Владимира Путина, баллотирующегося на новый срок. Об этом сообщила во вторник журналистам секретарь ЦИК Майя Гришина.

"Жалоба Собчак к нам не поступала", - сказала она.

Пресс-служба Собчак 30 декабря сообщила, что юристы предвыборного штаба телеведущей обратятся в Центризбирком и прокуратуру с жалобами на незаконный, по их мнению, агитационный ролик "Единой России" в поддержку Путина. В ролике, размещенном на официальном канале партии в YouTube, маленькая девочка просит Деда Мороза сделать Путина президентом России, а тот отвечает, что получает много таких просьб. По мнению штаба Собчак, видеоролик нарушает законодательство, так как к предвыборной агитации привлечен несовершеннолетний.

"Единая Россия" заявила, что ролик "сугубо информационный" и не агитирует ни за какого кандидата, однако удалила его из канала в YouTube.

"Единая Россия" на съезде 22-23 декабря приняла решение поддержать на выборах Путина, который баллотируется на новый срок в качестве самовыдвиженца. Он уже подал документы в ЦИК, после чего комиссия разрешила ему открыть специальный избирательный счет, чтобы начать сбор подписей. Выборы пройдут 18 марта.