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Косачев: народ Молдавии и Совет Европы должны дать оценку происходящим в стране событиям

Политика
2 января, 22:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, января. /ТАСС

При этом глава комитета Совета Федерации по международным делам отметил, что мнение граждан на данном этапе и не спрашивают

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Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев

Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Граждане Молдавии и Венецианская комиссия (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы) должны дать оценку происходящим в Молдавии событиям, в том числе перестановкам в правительстве в обход президента Игоря Додона, иначе, как попранием конституции, назвать это невозможно. Об этом заявил в беседе с ТАСС во вторник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

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Перестановки в правительстве Молдавии совершат в обход президента

Конституционный суд Молдавии ранее в этот же день принял постановление, которым разрешил утвердить кадровые перестановки в правительстве, игнорируя мнение президента Игоря Додона, который выразил несогласие с предложенными кандидатурами. Такое решение принято в ответ на запрос группы депутатов от сформировавшей правительство Демократической партии Молдовы (ДПМ).

"Считаю, что оценку последним событиям в Молдавии должны давать не в Вашингтоне, Брюсселе или Москве, ее должны давать, во-первых, граждане этой страны, а также Совет Европы с его Венецианской комиссией, во-вторых (поскольку речь идет об интерпретации конституционных процедур)", - сказал Косачев.

Он с сожалением отметил, что мнение молдаван на этом этапе и не спрашивают. "Это не в правилах олигархии, рвущейся во власть. К сожалению, Совет Европы с его Венецианской комиссией, скорее всего, отмолчатся, так как в этих структурах, при всех красивых лозунгах о демократии и верховенства закона, бал правят банальные интересы большинства, представляемого странами Евросоюза и в данном случае умело эксплуатируемые молдавскими олигархами (да что там - единственным олигархом [лидером ДПМ] Плахотнюком)", - сказал глава международного комитета Совфеда.

Выражая свою личную точку зрения, "стороннего, но весьма неравнодушного наблюдателя", Косачев назвал происходящее в Молдавии "попранием собственной конституции и первооснов национального законодательства", "чтобы ни говорил на эту тему молдавский Конституционный суд".

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Персоны
Додон, Игорь Косачев, Константин Иосифович
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