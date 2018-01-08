Симоньян считает, что версия "вмешательства РФ" в выборы в США может быть опровергнута

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Телеканал RT не поддерживал президента США Дональда Трампа в период выборов 2016 года, а сами утверждения о российском вмешательстве в ту гонку спустя какое-то время могут быть опровергнуты. Об этом в показанном в эфире в воскресенье интервью программе "60 минут" на канале CBS заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Заданный ей вопрос касался выводов американского разведывательного сообщества о том, что Россия якобы вмешалась в выборы 2016 года. "И вы им верите. Как и верили в то, что в Ираке было оружие массового поражения, не так ли?" - парировала она.

"Продолжайте верить, что Россия вмешалась в американские выборы. Через пять лет вы узнаете, что этого не было", - добавила она. Симоньян не стала при этом отрицать, что некоторые российские СМИ могли выражать свое мнение через Twitter и Facebook.

"Это плохо? Это незаконно? Разве американские СМИ не занимаются тем же самым? Британские СМИ поддерживали [кандидата в президенты от демократов] Хиллари [Клинтон] - и никаких проблем с этим", - указала главред RT, добавив, что французские журналисты также выступали в поддержку госсекретаря.

При этом Симоньян отрицательно ответила на вопрос о том, поддерживал ли RT Трампа. Она также признала, что хотела бы победы кандидата с хорошим отношением к России, но этого не произошло.

В ноябре компания T&R Productions, LLC, обслуживающая американское отделение RT, была зарегистрирована как иностранный агент в США. Симоньян 9 ноября заявила, что американский минюст "не оставил [RT] выбора". Журналисты телекомпании RT также были лишены аккредитации в Конгрессе.