Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.01:
$ 56.87
€ 67.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Москва приветствует договоренности между Сеулом и Пхеньяном

Политика
10 января, 14:27 дата обновления: 10 января, 14:40 UTC+3

В МИД РФ подтвердили готовность оказывать межкорейскому диалогу "всемерное содействие"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Председатель Комитета по мирному объединению Кореи Ри Сон Гвон и министр Южной Кореи по делам объединения Чо Мён Гюн

Председатель Комитета по мирному объединению Кореи Ри Сон Гвон и министр Южной Кореи по делам объединения Чо Мён Гюн

© Korea Pool via AP

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Россия приветствует договоренности на переговорах на высоком уровне в Пханмунджоме между представителями КНДР и Республики Корея. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии МИД РФ.

Смотрите также
Министр Южной Кореи по делам объединения Чо Мён Гюн и председатель Комитета по мирному объединению Кореи Ри Сон Гвон

Республика Корея и КНДР результативно провели первые за два года переговоры

"Приветствуем договоренности, достигнутые в ходе состоявшихся в Пханмунджоме 9 января переговоров представителей КНДР и Республики Корея, в том числе об участии северокорейской делегации в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, - указали в министерстве. - Выражаем надежду на то, что их реализация послужит деэскалации напряженности на Корейском полуострове и обеспечению стабильности в этом субрегионе".

В российском дипведомстве также выразили надежду на то, что все заинтересованные стороны окажут поддержку шагам Пхеньяна и Сеула по возобновлению диалога. "Убеждены, что это единственно возможный путь к поиску взаимоприемлемого решения проблем полуострова мирным, политико-дипломатическим путем, к чему всегда призывала наша страна", - подчеркнули в МИД РФ.

"Именно на это нацелена разработанная Россией совместно с Китаем дорожная карта комплексного урегулирования на Корейском полуострове, в которой предлагается взаимный отказ США и КНДР от опасной военной активности в интересах создания атмосферы для начала переговоров с конечной целью формирования в Северо-Восточной Азии коллективной системы мира и безопасности, - обратили внимание в министерстве. - Приглашаем все вовлеченные государства подключиться к работе по практической реализации указанного документа".

Смотрите также

КНДР и Южная Корея протестировали восстановленную линию связи между военными двух стран

Президент Республики Корея заявил о готовности встретиться с лидером КНДР

США приветствуют переговоры между Сеулом и Пхеньяном по поводу Олимпийских игр

Генсек ООН приветствовал прогресс, достигнутый на переговорах между КНДР и Южной Кореей

"Надеемся, что наметившиеся позитивные тенденции в межкорейском диалоге получат дальнейшее развитие, - отметили в МИД РФ. - Со своей стороны готовы продолжать оказывать этому процессу всемерное содействие".

Первый раунд диалога по нормализации отношений между Республикой Корея и КНДР прошел 9 января. По итогам переговоров стороны договорились о возобновлении работы горячей линии связи между военными двух стран, проведении консультаций о снижении напряженности на границе, а также о том, что КНДР направит в феврале на Олимпиаду в Пхёнчхан представительную правительственную делегацию, демонстрационную команду спортсменов по тхэквондо, болельщиков и группу поддержки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США КНДР Китай Россия Республика Корея
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
2
Сухогруз из Сьерра-Леоне 30 декабря столкнулся с десантным кораблем РФ в Эгейском море
3
Спецслужбы США прослушивали телефон посла РФ с санкции секретного суда
4
"Аэрофлот" снял с рейса жену Аршавина из-за "деструктивного поведения"
5
Умер Михаил Державин
6
Как семьям с детьми сэкономить на проценте по ипотечному кредиту
7
Что известно об атаках на российские военные объекты в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама