Москва приветствует договоренности между Сеулом и Пхеньяном

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Россия приветствует договоренности на переговорах на высоком уровне в Пханмунджоме между представителями КНДР и Республики Корея. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии МИД РФ.

"Приветствуем договоренности, достигнутые в ходе состоявшихся в Пханмунджоме 9 января переговоров представителей КНДР и Республики Корея, в том числе об участии северокорейской делегации в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, - указали в министерстве. - Выражаем надежду на то, что их реализация послужит деэскалации напряженности на Корейском полуострове и обеспечению стабильности в этом субрегионе".

В российском дипведомстве также выразили надежду на то, что все заинтересованные стороны окажут поддержку шагам Пхеньяна и Сеула по возобновлению диалога. "Убеждены, что это единственно возможный путь к поиску взаимоприемлемого решения проблем полуострова мирным, политико-дипломатическим путем, к чему всегда призывала наша страна", - подчеркнули в МИД РФ.

"Именно на это нацелена разработанная Россией совместно с Китаем дорожная карта комплексного урегулирования на Корейском полуострове, в которой предлагается взаимный отказ США и КНДР от опасной военной активности в интересах создания атмосферы для начала переговоров с конечной целью формирования в Северо-Восточной Азии коллективной системы мира и безопасности, - обратили внимание в министерстве. - Приглашаем все вовлеченные государства подключиться к работе по практической реализации указанного документа".

"Надеемся, что наметившиеся позитивные тенденции в межкорейском диалоге получат дальнейшее развитие, - отметили в МИД РФ. - Со своей стороны готовы продолжать оказывать этому процессу всемерное содействие".

Первый раунд диалога по нормализации отношений между Республикой Корея и КНДР прошел 9 января. По итогам переговоров стороны договорились о возобновлении работы горячей линии связи между военными двух стран, проведении консультаций о снижении напряженности на границе, а также о том, что КНДР направит в феврале на Олимпиаду в Пхёнчхан представительную правительственную делегацию, демонстрационную команду спортсменов по тхэквондо, болельщиков и группу поддержки.