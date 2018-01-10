Представители самых разных профессий вошли в число доверенных лиц Путина

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Певица Полина Гагарина, руководитель Исполкома Общероссийского народного фронта Алексей Анисимов, космонавт Сергей Крикалев и руководитель движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова вошли в число доверенных лиц кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Об этом сообщила в среду ТАСС руководитель образовательного центра "Сириус", сопредседатель предвыборного штаба Путина Елена Шмелева.

Ранее сообщалось, что список доверенных лиц Путина будет полностью готов до конца месяца. В настоящий момент подготовлена первая часть списка из 264 человек. Ожидается, что всего в перечне может быть до 600 фамилий.

"В число доверенных лиц вошли композитор Игорь Крутой, адвокат Анатолий Кучерена, исполнители Лев Лещенко, Денис Майданов и Полина Гагарина. Кроме того, в список вошли руководитель "Волонтеров Победы" Ольга Амельченкова, руководитель Исполкома ОНФ Алексей Анисимов и космонавт Сергей Крикалев", - сказала Шмелева.

Она уточнила, что в список также попали музыкант Игорь Бутман, артист Владимир Винокур, врач Лео Бокерия, писатель Юрий Поляков, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, а также кинорежиссер, глава киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров.

Согласно закону, кандидат вправе назначить до 600 доверенных лиц. Во время прошлой кампании у Путина их было 499.

Выборы президента России пройдут 18 марта.