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Представители самых разных профессий вошли в число доверенных лиц Путина

Политика
10 января, 22:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, января. /ТАСС

Ожидается, что к концу месяца в списке может быть до 600 фамилий

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Сопредседатель предвыборного штаба В. Путина, руководитель центра одаренных детей "Сириус" Елена Шмелева

Сопредседатель предвыборного штаба В. Путина, руководитель центра одаренных детей "Сириус" Елена Шмелева

© Алексей Дружинин//ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Певица Полина Гагарина, руководитель Исполкома Общероссийского народного фронта Алексей Анисимов, космонавт Сергей Крикалев и руководитель движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова вошли в число доверенных лиц кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Об этом сообщила в среду ТАСС руководитель образовательного центра "Сириус", сопредседатель предвыборного штаба Путина Елена Шмелева.

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Биография Елены Шмелевой, сопредседателя предвыборного штаба Владимира Путина

Ранее сообщалось, что список доверенных лиц Путина будет полностью готов до конца месяца. В настоящий момент подготовлена первая часть списка из 264 человек. Ожидается, что всего в перечне может быть до 600 фамилий.

"В число доверенных лиц вошли композитор Игорь Крутой, адвокат Анатолий Кучерена, исполнители Лев Лещенко, Денис Майданов и Полина Гагарина. Кроме того, в список вошли руководитель "Волонтеров Победы" Ольга Амельченкова, руководитель Исполкома ОНФ Алексей Анисимов и космонавт Сергей Крикалев", - сказала Шмелева.

Она уточнила, что в список также попали музыкант Игорь Бутман, артист Владимир Винокур, врач Лео Бокерия, писатель Юрий Поляков, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, а также кинорежиссер, глава киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров.

Согласно закону, кандидат вправе назначить до 600 доверенных лиц. Во время прошлой кампании у Путина их было 499.

Выборы президента России пройдут 18 марта.

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Выборы президента РФ - 2018
Персоны
Бокерия, Лео Антонович Крутой, Игорь Яковлевич Бутман, Игорь Михайлович Поляков, Юрий Михайлович Шмаков, Михаил Викторович Лещенко, Лев Валерьянович Шахназаров, Карен Георгиевич Путин, Владимир Владимирович Торкунов, Анатолий Васильевич
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